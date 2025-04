Napoli lavori Stadio Maradona | ottomila posti aggiuntivi e nuove aree commerciali

Dai lavori al Maradona al nuovo stadio del Napoli: “Da De Laurentiis mai atto formale” (VIDEO) - Ultimissime Napoli – Tutta la verità sull’incontro tra il sindaco Manfredi e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul restyling del Diego Armando Maradona Il tema stadio Maradona è caldissimo in casa Napoli, specialmente in questi giorni che Aurelio De Laurentiis ha incontrato il sindaco Manfredi: ecco tutte le ultimissime. Ai microfoni di SpazioNapoli Talk abbiamo ospitato il consigliere comunale e Presidente Commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità Nino Simeone, il quale ci ha raccontato il punto di vista istituzionale sul caso restyling Maradona e possibile nuova ... 🔗spazionapoli.it

Lavori allo Stadio Maradona, Napoli rassicurato: De Laurentiis ha deciso - In casa Napoli, in attesa del match contro il Milan, ci sono degli aggiornamenti sul fronte Stadio Maradona. Dopo due settimane di stop per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, di fatto, la luce dei riflettori si è spostata di nuovo sulle varie squadre del nostro campionato. Anche perché il prossimo turno può essere decisivo per la lotta scudetto. L’Inter, infatti, riceverà l’Udinese, mentre il Napoli giocherà contro il Milan allo Stadio Diego Armando Maradona. 🔗spazionapoli.it

Napoli-Fiorentina: info ingresso stadio Maradona - Il Napoli informa i tifosi per l’ingresso al Maradona in vista del match con la Fiorentina. Domenica 9 marzo per il match con la Fiorentina … L'articolo Napoli-Fiorentina: info ingresso stadio Maradona proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Napoli, lavori Stadio Maradona: ottomila posti aggiuntivi e nuove aree commerciali - È un «masterplan per la riqualificazione del Maradona con recupero del terzo anello» lo studio che da qualche ora è sulla scrivania del sindaco Gaetano Manfredi e ... 🔗ilmattino.it

Napoli, lavori allo stadio Maradona: «Studi sul terzo anello completati» - «Finalmente, così come la nostra Amministrazione aveva promesso ai cittadini tifosi e non ed entro la data prevista, l'articolato studio ... 🔗msn.com

Stadio Maradona, trattativa al fotofinish: il restyling costa 100 milioni - Proseguono i contatti fra il sindaco Manfredi e il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in attesa dello studio definitivo sulla riapertura del terzo anello. 🔗calcioefinanza.it