Napoli sta spingendo forte per arrivare a vincere lo scudetto in questa stagione 202425: le dichiarazioni arrivate hanno acceso ancora di più l’entusiasmo.Il Napoli sta lottando ai vertici per riuscire a conquistare il quarto scudetto della sua storia e i tifosi ora ci credono ancora di più. All’ultima giornata disputata, la squadra di Conte è riuscita a superare l’Inter in classifica e il sogno sta procedendo sempre di più verso il suo compimento. Inoltre, le parole arrivate proprio in merito a questo discorso hanno entusiasmato ancora di più la piazza.scudetto sempre più vicino: per il Napoli il sogno sta per diventare realtàGiovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato a ‘Radio Crc’ della stagione della squadra e dello scudetto che è ora sempre più vicino. Le sue parole hanno fatto entusiasmare ancora di più i tifosi: “Si parla di scudetto nello spogliatoio, siamo a un punto cruciale. 🔗 Rompipallone.it - Napoli, l’annuncio scudetto non lascia dubbi: tifosi al settimo cielo Ilsta spingendo forte per arrivare a vincere loin questa stagione 202425: le dichiarazioni arrivate hanno acceso ancora di più l’entusiasmo.Ilsta lottando ai vertici per riuscire a conquistare il quartodella sua storia e iora ci credono ancora di più. All’ultima giornata disputata, la squadra di Conte è riuscita a superare l’Inter in classifica e il sogno sta procedendo sempre di più verso il suo compimento. Inoltre, le parole arrivate proprio in merito a questo discorso hanno entusiasmato ancora di più la piazza.sempre più vicino: per ilil sogno sta per diventare realtàGiovanni Di Lorenzo, capitano del, ha parlato a ‘Radio Crc’ della stagione della squadra e delloche è ora sempre più vicino. Le sue parole hanno fatto entusiasmare ancora di più i: “Si parla dinello spogliatoio, siamo a un punto cruciale. 🔗 Rompipallone.it

