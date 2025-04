Napoli la rivincita dei sopravvissuti | da Spalletti a Conte il sogno scudetto è di nuovo realtà

Napoli, la rivincita dei "sopravvissuti": da Spalletti a Conte, il sogno scudetto è (di nuovo) realtà

Napoli – Due anni dopo la rivoluzione dell'estate 2022, quando a Castel Volturno sfilarono via Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz, Ghoulam, Insigne e Mertens lasciando spazio a nuovi volti come Kvaratskhelia e Kim, l'idea di un altro scudetto sembrava pura utopia. Eppure, eccoli di nuovo lì, a rincorrere il sogno. A fare da collante, in questa volata scudetto, sono i "sopravvissuti", dieci uomini che c'erano nel trionfo di Udine con Spalletti e che ora si lanciano su Antonio Conte.

La rincorsa del Napoli di oggi ha un sapore diverso, forse più intenso. Lo scudetto 2022-23 ha riscritto la storia, quello attuale potrebbe ribadirla con ancor più forza, trasformando i diffidenti in credenti e consacrando i fedelissimi come Giovanni Di Lorenzo.

