Napoli il Comune assume 50 nuovi agenti di Polizia Locale ma non possono entrare in servizio

agenti vincitori di concorso sarebbero dovuti entrare in servizio il 6 maggio, ricontattati dal Comune dovranno aspettare il 16 giugno quasi due mesi. Ira dei sindacati: "Città senza agenti durante Maggio dei Monumenti e altri eventi" 🔗 Glivincitori di concorso sarebbero dovutiinil 6 maggio, ricontattati daldovranno aspettare il 16 giugno quasi due mesi. Ira dei sindacati: "Città senzadurante Maggio dei Monumenti e altri eventi" 🔗 Fanpage.it

Assistenti sociali: il Comune di Ravenna assume a tempo indeterminato [Bando] - Il Comune di Ravenna ha ufficialmente aperto due selezioni pubbliche per l’assunzione a tempo indeterminato di nuove figure professionali: quattro assistenti sociali da assegnare al Servizio Sociale Associato. Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre venerdì 9 maggio 2025. Assunzioni nel settore sociale: 4 posti disponibili per assistenti sociali Tra le selezioni attivate, […] The post Assistenti sociali: il Comune di Ravenna assume a tempo indeterminato [Bando] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Migranti e rifugiati: 50 posti in più nel Comune di Milano - Il Comune di Milano è pronto ad ampliare la rete di accoglienza diffusa per i rifugiati titolari di protezione internazionale, temporanea e delle altre forme previste dalla normativa. Con una delibera approvata dalla giunta, l’amministrazione ha aderito alla procedura di ampliamento dei posti nel... 🔗milanotoday.it

Tensioni tra agenti e manifestanti all’esterno del Comune di Napoli: due vigili in ospedale - Tensioni in piazza Municipio a Napoli, davanti Palazzo San Giacomo: scontri tra manifestanti e agenti della Municipale, con due poliziotti che sono finiti in ospedale. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Napoli, il Comune assume 50 nuovi agenti di Polizia Locale ma non possono entrare in servizio - Gli agenti vincitori di concorso sarebbero dovuti entrare in servizio il 6 maggio, ricontattati dal Comune dovranno aspettare il 16 giugno quasi due mesi ... 🔗fanpage.it

A Napoli completata area accoglienza bradisismo, 50 posti letto - La Protezione civile regionale ha provveduto a consegnare al Comune di Napoli 50 lettini completi di reti, materassi, lenzuola, coperte, cuscini e federe. È presente il punto di prima accoglienza ... 🔗msn.com