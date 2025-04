Napoli | Giunta approva bilancio con riduzione del disavanzo

approvato dalla Giunta, su proposta dell’assessore al bilancio del Comune di Napoli, Pier Paolo Baretta, il rendiconto finanziario 2024 del Comune di Napoli.Per l’anno 2024 complessivamente l’esposizione finanziaria del Comune si attesta a 3,86 mld (composto da 1580785030 di disavanzo euro più 2281703200 euro di debito finanziario). Alla fine del 2021 era di 4,9 Mld, nel 2022 era di 4,5 MLd e alla fine del 2023 era di 4,2 MLd. Continua quindi il trend in diminuzione, un miglioramento dovuto principalmente al positivo risultato ottenuto quest’anno nel disavanzo (recupero di 263991407). In tre anni sono stati recuperati complessivamente circa 631 milioni di euro, ovvero il 29% del disavanzo al 31 dicembre 2021, che era di 2 miliardi e 212 milioni di euro. 🔗 Anteprima24.it - Napoli: Giunta approva bilancio con riduzione del disavanzo Tempo di lettura: 3 minutiÈ statoto dalla, su proposta dell’assessore aldel Comune di, Pier Paolo Baretta, il rendiconto finanziario 2024 del Comune di.Per l’anno 2024 complessivamente l’esposizione finanziaria del Comune si attesta a 3,86 mld (composto da 1580785030 dieuro più 2281703200 euro di debito finanziario). Alla fine del 2021 era di 4,9 Mld, nel 2022 era di 4,5 MLd e alla fine del 2023 era di 4,2 MLd. Continua quindi il trend in diminuzione, un miglioramento dovuto principalmente al positivo risultato ottenuto quest’anno nel(recupero di 263991407). In tre anni sono stati recuperati complessivamente circa 631 milioni di euro, ovvero il 29% delal 31 dicembre 2021, che era di 2 miliardi e 212 milioni di euro. 🔗 Anteprima24.it

