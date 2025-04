Napoli-Genoa è già sold out | Servirebbero due stadi

Napoli non ha bisogno di attecchire pensando all?avversario di turno o all?importanza della partita, ma certamente se. 🔗 Ilmattino.it - Napoli-Genoa è già sold out: «Servirebbero due stadi» La febbre scudetto contagia tutti. Un (piacevolissimo) virus che anon ha bisogno di attecchire pensando all?avversario di turno o all?importanza della partita, ma certamente se. 🔗 Ilmattino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il tour dei Negrita parte con un sold out all’Atlantico di Roma - MILANO (ITALPRESS) – È partito martedì sera con uno show tutto sold out all’Atlantico di Roma il “Negrita – canzoni per anni spietati tour” che fino ad inizio maggio vedrà la band aretina protagonista sui palchi dei club più importanti. Accanto ai grandi brani che hanno costellato i tre decenni di carriera dei Negrita e che hanno definito il sound rock in Italia, il tour è l’occasione per la band di proporre dal vivo i brani di “Canzoni Per Anni Spietati”, il nuovo album uscito il 28 marzo a sette anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio che contiene i singoli “Non Esistono Innocenti ... 🔗unlimitednews.it

Saturnino: l’adrenalina dei sold out al PalaJova e i superpoteri degli occhiali - «Mi sento titolare di una carica onoraria, qualcosa tipo Senatore a vita» racconta divertito Saturnino, da 35 anni al servizio della Premiata Ditta Jovanotti. «Lorenzo è talmente abituato a vedermi sul palco con lui che in uno degli ultimi concerti si è pure dimenticato di presentarmi insieme agli altri musicisti. Poi, se n’è accorto e ha “rimediato” nella canzone successiva». L’umore è alto, mentre passeggia per Milano con il suo cane, il mattino successivo all’ultimo dei sei sold out al Forum (altri sei spettacoli sono previsti a maggio, nessun biglietto disponibile). 🔗panorama.it

Sold out per Sam Fender: in 1.200 dalla Gran Bretagna per l’erede di Springsteen alla Chorus Life Arena - Bergamo. Il suo futuro manager lo scoprì in un pub a North Shields, la cittàdina di ‘pesca e bevute’ del Nord Est Inglese dove è nato nel 1994. Lì, Samuel Thomas Fender, detto Sam, si esibiva con la sua chitarra acustica quando non doveva spillare birre dietro al bancone. È nata così la carriera di uno dei nomi più in vista del panorama rock mondiale, a tal punto da guadagnarsi la pesante etichetta di “novello Springsteen”, l’idolo di una vita e sempiterna fonte d’ispirazione. 🔗bergamonews.it

Cosa riportano altre fonti

Biglietti Napoli-Genoa, oltre 80mila tifosi in coda. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli-Genoa: biglietti sold-out in due ore - Napoli-Genoa: la febbre scudetto ha colpito ancora. In due ore Maradona sold-out anche per la sfida con il Genoa, in programma domenica 11 maggio alle 20:45 Considerando la frenesia dovuta al sogno sc ... 🔗100x100napoli.it

Biglietti Napoli-Genoa sold-out, polverizzati in pochi minuti i tagliandi - Sold-out nel giro di pochissimi minuti i biglietti per Napoli-Genoa, terminate tutte le disponibilità per la sfida in programma al Maradona domenica 11 maggio alle ore 20.45. 🔗msn.com

Napoli-Genoa sold out: biglietti polverizzati in pochi minuti - Nel giro di pochi minuti sono stati polverizzati i biglietti validi per il match di serie A tra Napoli e Genoa. La gara è in programma domenica 11 maggio alle ore 20.45 allo stadio Maradona e potrebbe ... 🔗napolitoday.it