Napoli effetto Conte | la crescita è impressionante Quanto vale oggi la rosa azzurra

Napoli di mister Conte vola anche sul mercatoC’è qualcosa di profondamente diverso nel Napoli targato Antonio Conte. È una squadra che ha ritrovato anima, ordine, ambizione. Una squadra che non si acContenta, che non si guarda indietro, che ha fatto della fame e del lavoro il proprio carburante.A quattro giornate dal traguardo, gli azzurri sono lì, in cima, a giocarsi lo scudetto con la lucidità di chi sa di meritare quel posto. E tutto questo non è un caso. È il frutto di un progetto tecnico serio, di una mentalità forgiata giorno dopo giorno a Castel Volturno, e di una rosa costruita per crescere e competere.Napoli, i numeri parlano chiaro: crescita netta con ConteIl campo parla chiaro: vittorie e personalità. Ma c’è un altro dato che fotografa alla perfezione il momento del Napoli, ed è quello che arriva dal mercato. 🔗 Spazionapoli.it - Napoli, effetto Conte: la crescita è impressionante. Quanto vale oggi la rosa azzurra Il rendimento da scudetto aumenta il valore della rosa azzurra: ildi mistervola anche sul mercatoC’è qualcosa di profondamente diverso neltargato Antonio. È una squadra che ha ritrovato anima, ordine, ambizione. Una squadra che non si acnta, che non si guarda indietro, che ha fatto della fame e del lavoro il proprio carburante.A quattro giornate dal traguardo, gli azzurri sono lì, in cima, a giocarsi lo scudetto con la lucidità di chi sa di meritare quel posto. E tutto questo non è un caso. È il frutto di un progetto tecnico serio, di una mentalità forgiata giorno dopo giorno a Castel Volturno, e di una rosa costruita per crescere e competere., i numeri parlano chiaro:netta conIl campo parla chiaro: vittorie e personalità. Ma c’è un altro dato che fotografa alla perfezione il momento del, ed è quello che arriva dal mercato. 🔗 Spazionapoli.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Napoli, Lukaku è in crescita e Conte approva. Ma ora servono i gol - Napoli, 4 marzo 2025 – Nel calcio moderno l'attaccante non deve solo segnare, ma anche svolgere un'ampia gamma di compiti supplementari al servizio della squadra: se però poi il suddetto attaccante esegue solo la seconda parte delle sue mansioni, mancando proprio in zona gol, il pacchetto risulta comunque incompleto e quasi contro natura. In casa Napoli l'identikit riconduce a Romelu Lukaku, che per la verità con queste prerogative, nel bene e nel male, si è accompagnato nel corso della sua intera carriera. 🔗sport.quotidiano.net

Napoli, le tre idee di Conte per la crescita del club. Intanto si ferma Neres - Napoli, 11 febbraio 2025 - Stavolta non ci sono stati né sorprese né colpi di scena: l'Inter, seppur non senza polemiche, batte la Fiorentina al Meazza, riscattando lo 0-3 incassato appena pochi giorni prima al Franchi e mandando a distanza un messaggio al Napoli, le cui speranze dal divano stavolta vengono tradite dal responso del campo. Cambia l'esito del match, cambia il contesto ambientale, cambia l'inerzia emotiva tra le due contendenti e, soprattutto, cambia anche la classifica: Napoli ancora primo, ma ora con appena 1 punto di vantaggio sull'Inter, passata in pochi giorni ... 🔗sport.quotidiano.net

Conte dopo Como-Napoli: “Il secondo tempo non è stato all’altezza. Serve crescita mentale” - Conte dopo Como-Napoli: “Il secondo tempo non è stato all’altezza. Serve crescita mentale”"> Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha analizzato ai microfoni di DAZN la sconfitta esterna contro il Como, soffermandosi sulle mancanze della sua squadra e sul percorso di crescita che ancora deve compiere. Soddisfatto del primo tempo, critico sul secondo: “A me il primo tempo era piaciuto molto, anche perché dopo l’autogol non ci siamo abbattuti e abbiamo subito ripreso a giocare e fare la partita. 🔗napolipiu.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conte: A San Siro l'obiettivo è restare in vetta; Conte al Napoli, il suo impact vale oro: «L’entusiasmo fa salire la spinta agli acquisti»; Conte in conferenza stampa per Inter-Napoli: guarda il video integrale; Lukaku, Buongiorno, Rafa Marin e Neres: il Napoli ha già speso 106 milioni (e il mercato non è finito) ma…. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La crescita del Napoli è evidente principalmente in due aspetti, sottolinea Conte - Il Napoli ha battuto l’Empoli ieri sera al Maradona per 3-0, dopo una gara in cui è stata evidente la crescita degli azzurri sotto tutti i punti di vista, ma Conte ne ha sottolineati due in ... 🔗ilnapolionline.com

Napoli, effetto Conte: solo Sarri e Spalletti meglio dopo 32 giornate - Dopo 32 giornate di campionato sono 68 i punti del Napoli di Antonio Conte. Solo Sarri e Spalletti hanno fatto meglio nell’era dei 3 punti Con la vittoria nel posticipo del lunedì contro l’Empoli, il ... 🔗gianlucadimarzio.com

Il Napoli di Conte ha un difetto: dura solo un tempo. Bologna stavolta fa un favore a Inzaghi: la rabbia dei tifosi - Anche contro il Bologna è emerso il solito difetto del Napoli di Conte: dura solo un tempo. Primi 45 minuti da applausi, poi il crollo. Certo, si sapeva che la trasferta dell’Ara – affrontata senza ... 🔗sport.virgilio.it