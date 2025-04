Napoli Di Lorenzo | "Avevamo bisogno di Conte a Kvara auguro di vincere la Champions"

Giovanni Di Lorenzo a CRC: “Sto benissimo a Napoli. Avevo bisogno di Conte” - Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC a pochi giorni dall’importantissima sfida contro il Lecce Il capitano Giovanni Di Lorenzo è consapevole di essere a un passo dall’entrare nella storia come secondo calciatore del Napoli a diventare due volte campione d’Italia con la fascia al braccio. Solamente Diego Armando Maradona c’era riuscito prima di lui. Un sogno che potrebbe trasformarsi in realtà entro il prossimo mese. 🔗spazionapoli.it

Di Lorenzo sullo scudetto: «Napoli spera in un passo falso dell’Inter» - Giovanni Di Lorenzo ha parlato della lotta al vertice del Campionato italiano, sottolineando in maniera strategica il pensiero del Napoli in merito al futuro dell’annata. IL COMMENTO – Giovanni Di Lorenzo si è espresso a Radio Kiss Kiss Napoli a seguito della vittoria dei partenopei sul Milan per 2-1. Il calciatore azzurro ha così parlato del match: «Era importante tornare a vincere davanti ai nostri tifosi, soprattutto dopo il pareggio di Venezia. 🔗inter-news.it

Condò ammette: «Napoli Inter? I nerazzurri avrebbero avuto bisogno di questo» - di RedazioneL’analisi e il commento di Paolo Condò dopo Napoli Inter: il pensiero del giornalista dopo la sfida del Maradona tra Conte e Inzaghi Paolo Condò analizza la lotta scudetto dopo i risultati del weekend con i pareggi dell’Atalanta in casa con il Venezia e della supersfida del Maradona, il commento su Napoli e Inter sul Corriere della sera. CONTE – «Il Napoli è sopravvissuto all’ultimo scontro veramente diretto della sua stagione — d’ora in poi pedalerà in pianura — arrestando l’emorragia dell’ultimo mese con una ripresa garibaldina e il gol di un giocatore nuovo, Billing, cosa ... 🔗internews24.com

