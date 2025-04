Napoli Di Lorenzo | La nostra forza è il gruppo Scudetto? Ci crediamo

Napoli, 30 aprile 2025 - All'arrivo in panchina di Antonio Conte era stato uno dei primi giocatori a uscire subito rivitalizzato dal nuovo corso, ritrovando quel feeling in zona gol che sarebbe poi sparito nel prosieguo della stagione: nonostante le continue sollecitazioni incassate davanti a microfoni e taccuini dal proprio allenatore, Giovanni Di Lorenzo si è inceppato a livello di produzione offensiva, ma il suo rendimento e la sua leadership restano preziosi per un Napoli che mai come ora sogno lo Scudetto, non a caso tema principale della chiacchierata pomeridiana a Radio Crc. Il ruolo di capitano e la marcia verso Lecce Il primo argomento toccato dal capitano azzurro è un bilancio della sua ormai lunga esperienza all'ombra del Vesuvio, che nel giro di poche settimane rischia (si fa per dire) di arricchirsi di un altro alloro.

Di Lorenzo: «Napoli è casa mia, il gruppo è la nostra forza. Con Conte siamo cresciuti tanto» - NAPOLI – Giovanni Di Lorenzo, capitano e colonna del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC raccontando il suo legame con la città e la squadra, la crescita sotto la guida di Antonio Conte e la determinazione del gruppo azzurro a lottare per il tricolore. «Sono già passati sei anni a Napoli, qui sto bene con la mia famiglia ed è successo davvero di tutto.

