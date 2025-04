Napoli da scudetto anche sul mercato | +30 milioni di valore per la rosa

Napoli da scudetto, anche sul mercato: +30 milioni di valore per la rosa">Napoli – Una crescita parallela: in classifica e nelle quotazioni. Il Napoli di Antonio Conte, che guida la Serie A a quattro giornate dal termine, si gode non solo il primato sportivo ma anche l’aumento esponenziale del valore della rosa, in una sorta di “doppio campionato” vinto dentro e fuori dal campo. Secondo quanto riportato da Eugenio Marotta su Il Mattino, l’incremento di valore della squadra si aggira attorno ai 30 milioni di euro rispetto a inizio stagione. Una crescita del 20% e oltre, certificata dai dati di Transfermarkt.Buongiorno e McTominay i big più “cresciuti”Curiosamente, il più “apprezzato” sul mercato non è il bomber Lukaku, ma Alessandro Buongiorno, difensore acquistato in estate per 35 milioni dal Torino (più 5 di bonus) e oggi valutato almeno 45 milioni, con un +28,6% sul prezzo iniziale. 🔗 Napolipiu.com - Napoli da scudetto, anche sul mercato: +30 milioni di valore per la rosa dasul: +30diper la">– Una crescita parallela: in classifica e nelle quotazioni. Ildi Antonio Conte, che guida la Serie A a quattro giornate dal termine, si gode non solo il primato sportivo mal’aumento esponenziale deldella, in una sorta di “doppio campionato” vinto dentro e fuori dal campo. Secondo quanto riportato da Eugenio Marotta su Il Mattino, l’incremento didella squadra si aggira attorno ai 30di euro rispetto a inizio stagione. Una crescita del 20% e oltre, certificata dai dati di Transfermarkt.Buongiorno e McTominay i big più “cresciuti”Curiosamente, il più “apprezzato” sulnon è il bomber Lukaku, ma Alessandro Buongiorno, difensore acquistato in estate per 35dal Torino (più 5 di bonus) e oggi valutato almeno 45, con un +28,6% sul prezzo iniziale. 🔗 Napolipiu.com

