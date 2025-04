Napoli Conte cambia davvero? La grossa novità in vista del Lecce

Conte studia la formazione in vista del LecceDopo una stagione piena di infortuni e cambiamenti tattici, gli azzurri si ritrovano a preparare la trasferta di Lecce, in programma sabato, con novità significanti di formazione.Il margine d'errore è ridotto al minimo, e di fronte ci sarà un Lecce affamato di punti salvezza: una squadra che lotta con i denti e che ha bisogno di fare risultato davanti al proprio pubblico. E come spesso accade negli ultimi tempi, Conte si ritrova a dover fare i conti con l'ennesima emergenza.Napoli, dubbi di formazione per ConteAlessandro Buongiorno, pilastro della retroguardia, è finito KO e ne avrà per qualche settimana. Una tegola pesante, che costringe il tecnico Leccese a reinventare l'assetto difensivo.

