Napoli Anguissa ancora in dubbio sul rinnovo | idea Tonali?

ancora in dubbio in casa Napoli c'è ancora da decidere la situazione del contratto di Anguissa, in scadenza a giugno. La sua permanenza in azzurro è tutt'altro che certa e nelle prossime settimane, a campionato terminato, verrà comunicata la decisione. In caso di addio, il Napoli potrebbe andare su un profilo come Tonali.

Napoli, Anguissa chiede la cessione ma intanto sembra confermata la PEC per rinnovo unilaterale - Nel suo canale Youtube, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato del Napoli nelle scorse settimane soffermandosi, in particolare, su un calciatore: Frank Zambo Anguissa. In particolare, Moretto ha rivelato che il calciatore avrebbe chiesto alla dirigenza partenopea di prendere in considerazione un suo addio al termine della stagione. “[…] Dettagli importante: Anguissa ha già avuto dei […] L'articolo Napoli, Anguissa chiede la cessione ma intanto sembra confermata la PEC per rinnovo unilaterale proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Caso Anguissa, c’è un dubbio da risolvere: la reazione del Napoli - Il Napoli è pronto a giocare contro il Milan, ma prima bisogna studiare il caso che riguarda Anguissa. Dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, di fatto, è tornato il campionato. E questa sera il Napoli avrà di fronte a sé una gara fondamentale per la lotta scudetto con l’Inter. I partenopei, infatti, sono pronti ad ospitare allo Stadio Diego Armando Maradona il Milan di Sergio Conceicao. 🔗spazionapoli.it

Napoli, Anguissa tentenna: rinnovo difficile, l’addio si avvicina? - Il rinnovo di Anguissa con il Napoli è in bilico e il suo futuro ancora tutto da scrivere: le ultimissime sul centrocampista in vista del calciomercato Il futuro di André-Frank Zambo Anguissa con il Napoli è ancora tutto da scrivere: il rinnovo del contratto del centrocampista camerunense è in bilico, e le voci di mercato si fanno sempre più insistenti in vista dell’estate 2025. Nonostante l’opzione biennale sia stata esercitata, legando Anguissa al club fino al 2027, le trattative per un nuovo accordo fino al 2029 non hanno ancora portato a una svolta. 🔗spazionapoli.it

