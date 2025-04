Napoli ancora aggressione | pretende cure e con un palo danneggia un vetro dell' Ospedale Betania

pretende di ricevere le cure e non contento dell'assistenza ricevuta danneggia la struttura sanitaria. È accaduto all'Ospedale evangelico Betania, presidio sanitario del quartiere. 🔗 Ilmattino.it - Napoli, ancora aggressione: pretende cure e con un palo danneggia un vetro dell'Ospedale Betania di ricevere lee non contento'assistenza ricevutala struttura sanitaria. È accaduto all'evangelico, presidio sanitario del quartiere. 🔗 Ilmattino.it

Napoli, aggressione agli infermieri dell'Ospedale del Mare: denunciato 31enne - Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti nel pronto soccorso dell?ospedale del mare per una persona in escandescenza. Poco prima un 31enne di Torre... 🔗ilmattino.it

Napoli, tre giovani arrestati per aggressione mafiosa nel quartiere di Chiaia - NAPOLI – Dalle prime luci dell’alba, i carabinieri della Compagnia di Bagnoli stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre giovani, su disposizione del gip del tribunale di Napoli e su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea. I tre indagati sono ritenuti gravemente coinvolti in gravi reati aggravati dal metodo mafioso, avvenuti il 1° febbraio 2025 nel quartiere Chiaia, in un locale notturno e nelle sue immediate vicinanze. 🔗primacampania.it

Turista americana operata all’ospedale San Paolo di Napoli scrive una lettera ai medici: “Cure straordinarie” - Una turista statunitense, in vacanza a Napoli per festeggiare l'anniversario di matrimonio, è stata colpita da una colecistite acuta litiasica e ha dovuto fare ricorso alle cure dell'ospedale San Paolo. Tornata a casa, la donna ha voluto scrivere una lettere di ringraziamento ai sanitari del nosocomio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Nuova aggressione al triage del Cardarelli: colpita un’infermiera - Nella tarda serata di ieri, 25 aprile, un'infermiera del Cardarelli è stata aggredita fisicamente e verbalmente da parte di una paziente ... 🔗internapoli.it