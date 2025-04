Napoli 1 milione e 300mila turisti in città | tutti i servizi in campo per Ponte 1 maggio

tutti i servizi messi in campo, tra trasporti, decoro, viabilità e sicurezza, dal Comune di Napoli per il Ponte 1° maggio: riparte la Funicolare Centrale. In occasione del prossimo lungo weekend che chiuderà la lunga serie di festività che ha portato a Napoli una notevole affluenza di visitatori prevista in città (l’Osservatorio turistico cittadino aveva . 🔗 2anews.it - Napoli, 1 milione e 300mila turisti in città: tutti i servizi in campo per Ponte 1° maggio messi in, tra trasporti, decoro, viabilità e sicurezza, dal Comune diper il1°: riparte la Funicolare Centrale. In occasione del prossimo lungo weekend che chiuderà la lunga serie di festività che ha portato auna notevole affluenza di visitatori prevista in(l’Osservatorioco cittadino aveva . 🔗 2anews.it

Turismo, fra aprile e maggio previsti a Napoli un milione di visitatori - In corso, fino a fino a sabato 15 marzo, la Borsa Mediterraneo del turismo, il tradizionale appuntamento napoletano che è diventato negli anni un punto di riferimento per il settore. Una borsa che, come la celebre rivista dell’enigmistica, vanta innumerevoli tentativi di imitazione e che negli anni ha accentuata sempre più l’aspetto da Piazza Affari del Turismo per la presenza di tutti i vari segmenti del turismo. 🔗quotidiano.net

Napoli, banda del buco in azione all’ufficio postale: si parla di oltre 300mila euro in contanti - ‘Banda del buco‘ in azione all’ufficio postale di corso Meridionale a Napoli. Ignoti sono entrati nel caveau del locale, sfruttando un foro praticato in una parete. Sono ancora in corso i rilievi dei Carabinieri per quantificare l’entità del furto, dalle prime stime si parla di un danno tra i 300 e i 500 mila euro in contanti: questa mattina era prevista la distribuzione delle pensioni. I malviventi, a quanto si apprende, sarebbero entrati nell’istituto postale attraverso un foro nel pavimento. 🔗lapresse.it

Turisti, boom di Pasqua a Napoli: «In 3 settimane previsti un milione di visitatori» - Sarà per Napoli un inizio di primavera pieno zeppo di turisti e visitatori che arriveranno da ogni parte del mondo: almeno un milione. Queste le stime dell?Osservatorio del turismo del... 🔗ilmattino.it

Comune Napoli,1 milione e 300 mila turisti in città per le feste - In occasione del prossimo weekend che chiuderà la lunga serie di festività che ha portato a Napoli una notevole affluenza di visitatori in città - l'Osservatorio turistico cittadino aveva stimato l'ar ... 🔗ansa.it

Più turisti del previsto per il ponte: Napoli supera 1,3 milioni di visitatori - Supera ogni previsione l’afflusso turistico a Napoli per il lungo periodo festivo: secondo il Comune, sono oltre 1 milione e 300mila i visitatori arrivati in città, ben oltre il milione stimato in par ... 🔗napolitoday.it

Napoli, ponte 1° maggio, tutti i servizi e gli orari di metro e funicolari: Maschio Angioino aperto - In occasione del prossimo lungo weekend che chiuderà la lunga serie di festività che ha portato a Napoli una notevole affluenza di ... 🔗msn.com