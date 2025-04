Nainggolan svela | Ho chiesto un prestito di 100mila euro ad un boss! Rivelazioni shock del centrocampista belga

Nainggolan rivela: «Ho chiesto 100mila euro ad un boss!». Le dichiarazioni del centrocampista sul caso giudiziarioRadja Nainggolan ha parlato del caso giudiziario che lo ha coinvolto recentemente. Come rivelato da Calcio e Finanza, l’ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, a lungo rivale in campo e nelle dichiarazioni contro la Juve, ha parlato così.Nainggolan – «Non erano loro a necessitare di soldi, quello ero io! La gente crede, leggendolo sui giornali, che io sia il perno intorno al quale gira un caso di droga. Su questo tema però durante l’interrogatorio non mi è stata posta nessuna domanda. Ho chiesto a un boss un prestito di 100mila euro». .com 🔗 Juventusnews24.com - Nainggolan svela: «Ho chiesto un prestito di 100mila euro ad un boss!». Rivelazioni shock del centrocampista belga rivela: «Hoad un!». Le dichiarazioni delsul caso giudiziarioRadjaha parlato del caso giudiziario che lo ha coinvolto recentemente. Come rivelato da Calcio e Finanza, l’exdi Cagliari, Roma e Inter, a lungo rivale in campo e nelle dichiarazioni contro la Juve, ha parlato così.– «Non erano loro a necessitare di soldi, quello ero io! La gente crede, leggendolo sui giornali, che io sia il perno intorno al quale gira un caso di droga. Su questo tema però durante l’interrogatorio non mi è stata posta nessuna domanda. Hoa unundi». .com 🔗 Juventusnews24.com

Nainggolan e l’arresto: “Avevo debiti di gioco, ho chiesto soldi a un boss” - (Adnkronos) – Radja Nainggolan torna a parlare del caso droga che lo ha riguardato. Il centrocampista belga, era stato arrestato lo scorso gennaio ad Anversa con l'accusa di traffico internazionale di cocaina. L'arresto, arrivato n seguito alle perquisizioni, faceva parte di un'indagine più ampia sulla criminalità organizzata, incentrata sulla distribuzione di cocaina in Belgio e […] L'articolo Nainggolan e l’arresto: “Avevo debiti di gioco, ho chiesto soldi a un boss” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Nainggolan e l’arresto: “Avevo debiti di gioco, ho chiesto soldi a un boss” - (Adnkronos) – Radja Nainggolan torna a parlare del caso droga che lo ha riguardato. Il centrocampista belga, era stato arrestato lo scorso gennaio ad Anversa con l'accusa di traffico internazionale di cocaina. L'arresto, arrivato n seguito alle perquisizioni, faceva parte di un'indagine più ampia sulla criminalità organizzata, incentrata sulla distribuzione di cocaina in Belgio e […] 🔗periodicodaily.com

Nainggolan e l’indagine sui narcos: “Ho chiesto 100mila euro a un boss per pagare debiti di gioco” - Il centrocampista, scagionato dalle accuse di un coinvolgimento nel traffico di droga ma ancora indagato: “Avevo i conti bloccati per il divorzio” ... 🔗msn.com

Nainggolan: "Ho chiesto 100mila euro a un boss" - Tre mesi fa Radja Nainggolan era stato arrestato in Belgio con l`accusa di traffico internazionale di droga, oggi l`imputazione è decaduta ma il centrocampista. 🔗msn.com

Nainggolan svela cosa c’è dietro il suo arresto: un prestito da un criminale per debiti di gioco - Radja Nainggolan racconta cosa c'è dietro il suo arresto in Belgio, un prestito da un criminale per debiti di gioco: "Non erano loro ad aver bisogno ... 🔗fanpage.it