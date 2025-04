Nainggolan | "Ho chiesto 100mila euro a un boss"

Nainggolan era stato arrestato in Belgio con l`accusa di traffico internazionale di droga, oggi l`imputazione è decaduta. 🔗 Tre mesi fa Radjaera stato arrestato in Belgio con l`accusa di traffico internazionale di droga, oggi l`imputazione è decaduta. 🔗 Calciomercato.com

Il prestito da 100mila euro, i debiti di gioco e i conti bloccati dopo il divorzio: la versione di Nainggolan sul suo arresto in Belgio - Era stato arrestato per «traffico internazionale di stupefacenti». Ora, Radja Nainggolan, ex giocatore di Roma, Inter e Cagliari oggi in forza al KSC Lokeren-Temse, fornisce la sua versione dei fatti sul fermo avvenuto lo scorso 27 gennaio in Belgio. Ospite nella prima puntata di Bar Goens, il nuovo talk show di Eric Goens su VTM, il Ninja ha precisato come il suo coinvolgimento nell’inchiesta legata all’importazione di cocaina dal Sud America in Europa attraverso il porto di Anversa e la commercializzazione della stessa sul territorio belga sia del tutto «marginale». 🔗open.online

