Nainggolan i debiti di gioco e i 100mila euro chiesti a un boss Il ninja racconta le sue verità

Il prestito da 100mila euro, i debiti di gioco e i conti bloccati dopo il divorzio: la versione di Nainggolan sul suo arresto in Belgio - Era stato arrestato per «traffico internazionale di stupefacenti». Ora, Radja Nainggolan, ex giocatore di Roma, Inter e Cagliari oggi in forza al KSC Lokeren-Temse, fornisce la sua versione dei fatti sul fermo avvenuto lo scorso 27 gennaio in Belgio. Ospite nella prima puntata di Bar Goens, il nuovo talk show di Eric Goens su VTM, il Ninja ha precisato come il suo coinvolgimento nell’inchiesta legata all’importazione di cocaina dal Sud America in Europa attraverso il porto di Anversa e la commercializzazione della stessa sul territorio belga sia del tutto «marginale». 🔗open.online

Nainggolan svela cosa c’è dietro il suo arresto: un prestito da un criminale per debiti di gioco - Radja Nainggolan racconta cosa c'è dietro il suo arresto in Belgio, un prestito da un criminale per debiti di gioco: "Non erano loro ad aver bisogno di soldi, ero io".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Nainggolan e l’indagine sui narcos: “Ho chiesto 100mila euro a un boss per pagare debiti di gioco” - Il centrocampista, scagionato dalle accuse di un coinvolgimento nel traffico di droga ma ancora indagato: “Avevo i conti bloccati per il divorzio” ... 🔗msn.com

Nainggolan: "Ho chiesto 100mila euro a un boss" - Ha ammesso di avergli chiesto un prestito di 100mila euro, una cifra che inizialmente aveva ... A chi gli chiede come mai ha chiesto quei soldi risponde: "Debiti di gioco e conti bloccati a causa del ... 🔗calciomercato.com

Nainggolan: «Avevo dei debiti di gioco, mi servivano soldi e ho chiesto un prestito di 100mila euro a un boss della droga» - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com