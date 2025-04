Nainggolan e l’arresto | Avevo debiti di gioco ho chiesto soldi a un boss

Nainggolan torna a parlare del caso droga che lo ha riguardato. Il centrocampista belga, era stato arrestato lo scorso gennaio ad Anversa con l'accusa di traffico internazionale di cocaina. L'arresto, arrivato n seguito alle perquisizioni, faceva parte di un'indagine più ampia sulla criminalità organizzata, incentrata sulla distribuzione di cocaina in Belgio e . 🔗 (Adnkronos) – Radjatorna a parlare del caso droga che lo ha riguardato. Il centrocampista belga, era stato arrestato lo scorso gennaio ad Anversa con l'accusa di traffico internazionale di cocaina. L'arresto, arrivato n seguito alle perquisizioni, faceva parte di un'indagine più ampia sulla criminalità organizzata, incentrata sulla distribuzione di cocaina in Belgio e . 🔗 Periodicodaily.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Il prestito da 100mila euro, i debiti di gioco e i conti bloccati dopo il divorzio: la versione di Nainggolan sul suo arresto in Belgio - Era stato arrestato per «traffico internazionale di stupefacenti». Ora, Radja Nainggolan, ex giocatore di Roma, Inter e Cagliari oggi in forza al KSC Lokeren-Temse, fornisce la sua versione dei fatti sul fermo avvenuto lo scorso 27 gennaio in Belgio. Ospite nella prima puntata di Bar Goens, il nuovo talk show di Eric Goens su VTM, il Ninja ha precisato come il suo coinvolgimento nell’inchiesta legata all’importazione di cocaina dal Sud America in Europa attraverso il porto di Anversa e la commercializzazione della stessa sul territorio belga sia del tutto «marginale». 🔗open.online

Nainggolan svela cosa c’è dietro il suo arresto: un prestito da un criminale per debiti di gioco - Radja Nainggolan racconta cosa c'è dietro il suo arresto in Belgio, un prestito da un criminale per debiti di gioco: "Non erano loro ad aver bisogno di soldi, ero io".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Nainggolan e l’arresto: “Io trattato come Escobar, ma con la droga non c’entro” - (Adnkronos) – Torna a parlare Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, arrestato nelle scorse settimane ad Anversa con l'accusa di traffico internazionale di cocaina, ha spiegato la situazione: "L'interrogatorio è durato quattro ore e si sono fatte le 18, quando era troppo tardi per chiamare un giudice istruttore. Quindi hanno deciso di farmi passare la notte […] 🔗periodicodaily.com

Ne parlano su altre fonti

Nainggolan, debiti di gioco e legami con i boss: le rivelazioni choc; Nainggolan e il suo arresto: «Avevo bisogno di soldi. Io non c'entro nulla con la droga»; Nainggolan: «Avevo dei debiti di gioco, mi servivano soldi e ho chiesto un prestito di 100mila euro a un boss; Il prestito da 100mila euro, i debiti di gioco e i conti bloccati dopo il divorzio: la versione di Nainggolan sul suo arresto in Belgio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Nainggolan e l'arresto: "Avevo debiti di gioco, ho chiesto soldi a un boss" - (Adnkronos) - Radja Nainggolan torna a parlare del caso droga che lo ha riguardato. Il centrocampista belga, era stato arrestato lo scorso gennaio ad Anversa con l'accusa di traffico internazionale di ... 🔗reggiotv.it

Nainggolan e l’indagine sui narcos: “Ho chiesto 100mila euro a un boss per pagare debiti di gioco” - ROMA – I rapporti con il boss erano reali. Li ha confermati lo stesso Radja Nainggolan, finito mesi fa in un’indagine per droga che lo aveva costretto a un interrogatorio fiume e a passare una notte i ... 🔗msn.com

Nainggolan e il suo arresto: «Avevo bisogno di soldi. Io non c'entro nulla con la droga» - Radja Nainggolan torna a far parlare di sé, ma per notizie extra calcio. Il belga ha fatto chiarezza sull’arresto a gennaio nell’ambito ... 🔗msn.com