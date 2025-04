Nainggolan e l’arresto | Avevo debiti di gioco ho chiesto soldi a un boss

Nainggolan torna a parlare del caso droga che lo ha riguardato. Il centrocampista belga, era stato arrestato lo scorso gennaio ad Anversa con l'accusa di traffico internazionale di cocaina. L'arresto, arrivato n seguito alle perquisizioni, faceva parte di un'indagine più ampia sulla criminalità organizzata, incentrata sulla distribuzione di cocaina in Belgio e .L'articolo Nainggolan e l’arresto: “Avevo debiti di gioco, ho chiesto soldi a un boss” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 (Adnkronos) – Radjatorna a parlare del caso droga che lo ha riguardato. Il centrocampista belga, era stato arrestato lo scorso gennaio ad Anversa con l'accusa di traffico internazionale di cocaina. L'arresto, arrivato n seguito alle perquisizioni, faceva parte di un'indagine più ampia sulla criminalità organizzata, incentrata sulla distribuzione di cocaina in Belgio e .L'articolo: “di, hoa un” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 .com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Nainggolan e l’arresto: “Avevo debiti di gioco, ho chiesto soldi a un boss” - (Adnkronos) – Radja Nainggolan torna a parlare del caso droga che lo ha riguardato. Il centrocampista belga, era stato arrestato lo scorso gennaio ad Anversa con l'accusa di traffico internazionale di cocaina. L'arresto, arrivato n seguito alle perquisizioni, faceva parte di un'indagine più ampia sulla criminalità organizzata, incentrata sulla distribuzione di cocaina in Belgio e […] 🔗periodicodaily.com

Il prestito da 100mila euro, i debiti di gioco e i conti bloccati dopo il divorzio: la versione di Nainggolan sul suo arresto in Belgio - Era stato arrestato per «traffico internazionale di stupefacenti». Ora, Radja Nainggolan, ex giocatore di Roma, Inter e Cagliari oggi in forza al KSC Lokeren-Temse, fornisce la sua versione dei fatti sul fermo avvenuto lo scorso 27 gennaio in Belgio. Ospite nella prima puntata di Bar Goens, il nuovo talk show di Eric Goens su VTM, il Ninja ha precisato come il suo coinvolgimento nell’inchiesta legata all’importazione di cocaina dal Sud America in Europa attraverso il porto di Anversa e la commercializzazione della stessa sul territorio belga sia del tutto «marginale». 🔗open.online

Nainggolan svela cosa c’è dietro il suo arresto: un prestito da un criminale per debiti di gioco - Radja Nainggolan racconta cosa c'è dietro il suo arresto in Belgio, un prestito da un criminale per debiti di gioco: "Non erano loro ad aver bisogno di soldi, ero io".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nainggolan, debiti di gioco e legami con i boss: le rivelazioni choc; Nainggolan e il suo arresto: «Avevo bisogno di soldi. Io non c'entro nulla con la droga»; Nainggolan: «Avevo dei debiti di gioco, mi servivano soldi e ho chiesto un prestito di 100mila euro a un boss; Il prestito da 100mila euro, i debiti di gioco e i conti bloccati dopo il divorzio: la versione di Nainggolan sul suo arresto in Belgio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nainggolan e l'arresto: "Avevo debiti di gioco, ho chiesto soldi a un boss" - Nainggolan ha anche rivelato di aver avuto bisogno di soldi a causa di " debiti di gioco e conti bloccati per il divorzio ". Il belga avrebbe quindi chiesto un prestito di 100 mila euro al noto ... 🔗msn.com

Nainggolan e la rivelazione dopo l'arresto: "Perché avevo bisogno di soldi" - In una recente intervista l'ex Inter ha fornito importanti dettagli circa la bufera giudiziaria che lo ha visto coinvolto lo scorso gennaio ... 🔗tuttosport.com

Nainggolan e il suo arresto: «Avevo bisogno di soldi. Io non c'entro nulla con la droga» - Radja Nainggolan torna a far parlare di sé, ma per notizie extra calcio. Il belga ha fatto chiarezza sull’arresto a gennaio nell’ambito ... 🔗msn.com