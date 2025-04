MyLipids App gestire il colesterolo alto | arriva l’algoritmo che supporta i pazienti

MyLipids App, un’applicazione gratuita disponibile sugli store digitali, progettata per supportare le persone affette da HoFH e ipercolesterolemia familiare nella gestione quotidiana della propria alimentazione: è infatti progettata per fornire agli utenti uno strumento pratico e intuitivo per monitorare l’apporto lipidico, registrare le abitudini alimentari e ricevere suggerimenti personalizzati per una corretta alimentazione. L’applicazione – spiega una nota – aiuta gli utenti a verificare il proprio apporto lipidico e semplifica il conteggio dei grassi assunti, offrendo una visione complessiva degli alimenti introdotti e della loro distribuzione nell’arco della giornata, inclusi spuntini, bevande e condimenti. 🔗 In occasione della Giornata dell’ipercolesterolemia familiare omozigote (HoFH), che si celebra il prossimo 4 maggio, Rare Diseases Chiesi Italia presenta ufficialmenteApp, un’applicazione gratuita disponibile sugli store digitali, progettata perre le persone affette da HoFH e ipercolesterolemia familiare nella gestione quotidiana della propria alimentazione: è infatti progettata per fornire agli utenti uno strumento pratico e intuitivo per monitorare l’apporto lipidico, registrare le abitudini alimentari e ricevere suggerimenti personalizzati per una corretta alimentazione. L’applicazione – spiega una nota – aiuta gli utenti a verificare il proprio apporto lipidico e semplifica il conteggio dei grassi assunti, offrendo una visione complessiva degli alimenti introdotti e della loro distribuzione nell’arco della giornata, inclusi spuntini, bevande e condimenti. 🔗 Ildenaro.it

