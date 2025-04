MXGP Tim Gajser per la rivincita nel GP del Portogallo ma Romain Febvre vuole insistere

Gajser contro Romain Febvre. La stagione della classe regina del motocross si sta sempre più trasformando in un duello quanto mai rovente tra questi due fuoriclasse e, giova ricordarlo, fino a poco tempo fa non era nemmeno scontato che potesse avvenire.Il pilota sloveno della Honda, infatti, dopo le doppiette in Spagna e nel GP d'Europa sembrava pronto per una ennesima cavalcata trionfale nella MXGP ma, come si è visto nelle ultime gare, il francese della Kawasaki non ci sta e sta facendo di tutto per mettere in dubbio la sua leadership e, soprattutto, per avvicinarsi sempre più nella graduatoria generale.La situazione è decisamente più incerta di quanto ci si poteva immaginare. Tim Gajser è sì al vertice della classifica con 305 punti, ma Romain Febvre lo insegue sempre più da vicino con 278 punti, per cui a 27 lunghezze di distacco.

