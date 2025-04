MX2 la tappa di Agueda definirà meglio la classifica? Adamo punta in alto

Il Mondiale motocross si prepara per l'importantissimo settimo appuntamento della stagione 2025. Il campionato di MX2 è pronto a regalarci una tappa come sempre vibrante ed emozionante, il Gran Premio del Portogallo, con la chiara intenzione di definire in maniera più nitida una classifica davvero combattuta.Dopo la tappa svizzera di Frauenfeld, infatti, Kay de Wolf comanda nella graduatoria generale con 281 punti e sole 3 lunghezze di vantaggio su Simon Laengenfelder, mentre è terzo il nostro Andrea Adamo con 258 (a -23). Quarta posizione per Liam Everts con 251 punti, quindi è in quinta Thibault Benistant con 203.In poche parole, per il momento, sono ben cinque i pretendenti seri, se non serissimi, per il titolo della MX2. Sul tracciato di Agueda chi sarà in grado di dominare la scena? L'equilibrio regna sovrano in una categoria che vede ogni manche colpi di scena e vincitori a sorpresa.

