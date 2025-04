Musica in lutto addio al famoso cantante | morto per una brutta malattia

lutto nel mondo della Musica: il cantante della celebre band rock è morto a 66 anni, lasciando sgomenti fan e colleghi. Tantissimi i messaggi di cordoglio non appena è stata diffusa la triste notizia. Da anni lui combatteva contro un tumore del sangue, una battaglia affrontata con la stessa determinazione che aveva sempre messo nella Musica e nella vita. La diagnosi di linfoma lo aveva costretto a cancellare di recente un concerto. In uno dei suoi ultimi messaggi pubblici, aveva detto: “Il mio messaggio è semplice: sopravvivere e apprezzare ogni secondo che abbiamo. Vivere fino all’ultimo respiro, con positività verso il mondo, la famiglia e l’ambiente”. E, ancora, in una recente intervista aveva dichiarato: “La Musica mi ha tenuto in vita”.Leggi anche: “Ho smesso di respirare”. 🔗 Gravenel mondo della: ildella celebre band rock èa 66 anni, lasciando sgomenti fan e colleghi. Tantissimi i messaggi di cordoglio non appena è stata diffusa la triste notizia. Da anni lui combatteva contro un tumore del sangue, una battaglia affrontata con la stessa determinazione che aveva sempre messo nellae nella vita. La diagnosi di linfoma lo aveva costretto a cancellare di recente un concerto. In uno dei suoi ultimi messaggi pubblici, aveva detto: “Il mio messaggio è semplice: sopravvivere e apprezzare ogni secondo che abbiamo. Vivere fino all’ultimo respiro, con positività verso il mondo, la famiglia e l’ambiente”. E, ancora, in una recente intervista aveva dichiarato: “Lami ha tenuto in vita”.Leggi anche: “Ho smesso di respirare”. 🔗 Caffeinamagazine.it

