Musica e arte a Venezia nel Rinascimento | un dialogo sonoro e visivo al Museo San Colombano

Il concerto "Dialoghi d'arte", in programma sabato 3 maggio al Museo San Colombano, esplorerà i profondi legami tra Musica e arte nella Venezia rinascimentale. L'evento rappresenta un nuovo appuntamento della stagione Musicale 2025 promossa dalla Fondazione Carisbo e Opera Laboratori.

Musica e arte si fondono nella Pinacoteca di Assisi: il 2 maggio un evento tra Medioevo e Rinascimento - Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e della musica è in programma il prossimo 2 maggio 2025, alle ore 17, presso la Pinacoteca comunale di Assisi. La suggestiva cornice del museo ospiterà un evento unico nel suo genere, in cui la contemplazione delle opere medievali e rinascimentali sarà accompagnata dalle note di musica antica eseguita dal vivo. Protagonisti della serata saranno i musicisti dell’Accademia Arti Antiche Resonars e dell’Associazione Ritmi, che proporranno un repertorio musicale coevo alle opere esposte, permettendo ai visitatori di “ascoltare le opere”, ovvero ... 🔗laprimapagina.it

La Santa Pasqua ad Amalfi con Sebastiano Somma. Arte e sacro: la crocifissione di Cristo rivive tra antichi riti, musica, teatro e magnificat - Fede, cultura e antichi riti millenari. Ancora una volta sacro e profano si fondono per la Santa Pasqua. Le tradizioni religiose della Settimana Santa sono rese ancora più suggestive attraverso la teatralizzazione della passione e la spettacolare location, l’Arsenale dell’Antica Repubblica Marinara. Il Comune di Amalfi, guidato dal Sindaco Daniele Milano, si prepara così a celebrare la Santa Pasqua – momento vissuto con grande intensità da tutta la comunità – e ad accogliere i turisti con un programma di eventi attraverso cui si rinnova il grande patrimonio antropologico della città, ... 🔗zon.it

Weekend per appassionati. Torna in città BA Classica. Incanti di musica e arte - Prosegue “Ba Classica – Dialoghi musicali”. Oggi il Festival propone due concerti: il primo alle 16.30 nella Chiesa Vecchia di Sacconago, dove il Ninfa Ensemble offrirà un concerto con strumenti originali e voce di particolare bellezza preceduto da due visite guidate a partire dalle 14.30 a cura della Famiglia Sinaghina. Alle 21, ospite nella basilica di San Giovanni Battista la Cappella Musicale del Duomo di Milano diretta da monsignor Massimo Palombella, con la presenza del coro di voci bianche, verrà eseguita la Missa Papae Marcelli di Giovanni Pierluigi da Palestrina, compositore tra i ... 🔗ilgiorno.it

Musica e arte a Venezia nel Rinascimento: un dialogo sonoro e visivo al Museo San Colombano - Il concerto “Dialoghi d’arte”, in programma sabato 3 maggio al Museo San Colombano, esplorerà i profondi legami tra musica e arte nella Venezia rinascimentale. L’evento rappresenta un nuovo ... 🔗bolognatoday.it

Rinascimento a Venezia - Storia e stile - Il Rinascimento a Venezia si sviluppò con un ritardo a causa dell'influenza dello stile bizantino. Giovanni Bellini fu il propulsore del Rinascimento veneziano, influenzato dall'arte di Andrea ... 🔗skuola.net

Cultura rinascimentale - Dal punto di vista della letteratura, dell’arte, della musica e dello sport ... Le città italiane centrali nel Rinascimento furono Firenze, Ferrara, Milano e Venezia, la cui ricchezza e ... 🔗skuola.net