Musica canti e tanta allegria Immancabili i maggerini È festa in tutta la provincia

tutta la Maremma, tra Girifalco, feste e raduni. Attraversando tutto il territorio della provincia di Grosseto sono tanti gli appuntamenti organizzati nei vari comuni. Partendo dal capoluogo, dove allo Stadio Jannella in viale Repubblica ci sarà il primo May Rock, una giornata all’insegna della Musica con 8 band che si esibiranno dal vivo. A Follonica ci sarà il Picchenicche al parco centrale, con street food dalle 10, Musica dal vivo e giochi della tradizione. A Porto Santo Stefano, sul lungomare dei Navigatori, ci saranno le Bancarelle del Forte, il mercato più famoso d’Italia, ovvero quello di Forte dei Marmi, dalle 8 alle 19. A Braccagni ci sarà il Raduno dei maggerini in cui da tutta la Toscana giungono vari cantastorie per dare vita a un’originale rassegna di canti di antica tradizione maremmana. 🔗 Lanazione.it - Musica, canti e tanta allegria. Immancabili i maggerini. È festa in tutta la provincia GROSSETO Un Primo Maggio tra gli eventi inla Maremma, tra Girifalco, feste e raduni. Attraversando tutto il territorio delladi Grosseto sono tanti gli appuntamenti organizzati nei vari comuni. Partendo dal capoluogo, dove allo Stadio Jannella in viale Repubblica ci sarà il primo May Rock, una giornata all’insegna dellacon 8 band che si esibiranno dal vivo. A Follonica ci sarà il Picchenicche al parco centrale, con street food dalle 10,dal vivo e giochi della tradizione. A Porto Santo Stefano, sul lungomare dei Navigatori, ci saranno le Bancarelle del Forte, il mercato più famoso d’Italia, ovvero quello di Forte dei Marmi, dalle 8 alle 19. A Braccagni ci sarà il Raduno deiin cui dala Toscana giungono vari cantastorie per dare vita a un’originale rassegna didi antica tradizione maremmana. 🔗 Lanazione.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Mix d’ingegno tanta musica e paesaggio - Ingegno, musica, paesaggio. Sono l’ingegno, la musica e il paesaggio dell’ingegnere Bernardo Sironi (De Salvo) e del pianista e compositore Gian Raimondo Serponti di Mirasole. A loro è dedicata la giornata di domenica prossima, il 16 marzo. Due i momenti significativi: il primo alle 11, al Parco Eremo, con la cerimonia di intitolazione di via Bernardo Sironi, alla presenza tra gli altri del presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Lecco Adriano Alderighi e di Marco Bernasconi; il secondo alle 15, al centro civico di Germanedo, con un concerto a cura del maestro Andrea Cantù, dedicato a ... 🔗ilgiorno.it

Levach Patrick, in arte Gipsy Mane: tanta nuova musica per il 2025 - MIRANO (VE) – Levach Patrick, in arte Gipsy Mane, ovvero “Criniera Gitana”, nato a Mirano (Verona), preannuncia tanta nuova musica per questo 2025. Con il nome Gipsy, scelto per ricordare le origini di etnia rom del nonno chitarrista, ha iniziato il suo percorso musicale nel 2021 con la pubblicazione di 6 brani totali tra YouTube e Spotify. Durante la pandemia da Covid-19 l’artista ha avuto modo di elaborare la sua arte dando vita a un progetto molto interessante. 🔗lopinionista.it

Musica e parola: Il "Dante-Dì" rivive tra ottoni, percussioni e canti danteschi - Nella bellissima cornice dell’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, la Società "Dante Alighieri" di Piacenza ha celebrato il nazionale evento del "Dante-Dì" con un eccellente Concerto di ottoni e percussioni del Complesso degli "Orion Brass", nato nel 2008 e di vasta esperienza e... 🔗ilpiacenza.it

Approfondimenti da altre fonti

Musica, canti e tanta allegria. Immancabili i maggerini. È festa in tutta la provincia; Fioriscono musica e allegria: la Fondazione il Sole celebra i canti del maggio in Maremma; A Viaccia ritornano i Maggiaioli. Il paese in festa tra musica e canti; Festa della Solidarietà all'IC Bonsegna Toniolo di Sava: un abbraccio collettivo di amore e speranza. Video. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Musica, canti e tanta allegria. Immancabili i maggerini. È festa in tutta la provincia - Tutto gli eventi organizzati per trascorre insieme il giorno dedicato ai lavoratori. Cìè imbarazzo della scelta dalla montagna alla collina, fino alle località della costa. 🔗lanazione.it

Fioriscono musica e allegria: la Fondazione il Sole celebra i canti del maggio in Maremma - Con l’arrivo del mese di maggio, la Maremma si colora di musica, fiori e allegria grazie alla tradizione dei canti del maggio. Anche alla Fondazione il Sole E.T.S. questo spirito è stato accolto con e ... 🔗corrieredimaremma.it

Tanta allegria in giardino tra musica e balletti - La musica si alza in giardino ... 10 segnali da osservare Il discorso di Michele Serra: “Siamo in tanti perché siamo un popolo. Diversi ma europei” Dormitori: i più grandi lupi nelle ... 🔗msn.com