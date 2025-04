Musica amore e solidarietà sul palco del Teatro Storchi con il concerto benefico CantaMo

Musica protagonista domenica 4 maggio alle 20 al Teatro Storchi di Modena per l’evento benefico “CantaMo – All you need is love”. Una serata speciale che unisce la potenza della Musica al calore della solidarietà, nata nel ricordo di Chiara Cassano, giovane mamma scomparsa nel novembre 2017 dopo. 🔗 Modenatoday.it - Musica, amore e solidarietà sul palco del Teatro Storchi con il concerto benefico "CantaMo" protagonista domenica 4 maggio alle 20 aldi Modena per l’evento– All you need is love”. Una serata speciale che unisce la potenza dellaal calore della, nata nel ricordo di Chiara Cassano, giovane mamma scomparsa nel novembre 2017 dopo. 🔗 Modenatoday.it

Musica, amore e solidarietà sul palco del Teatro Storchi con il concerto benefico CantaMo; Sul palco del CantaMo Max Po ricorderà il fratello Alle prematuramente scomparso; Un'esplosione di gioia sul palco: Niente di più forte dell'amore; AVIS e FantaSanremo, sul palco dell'Ariston i cantanti promuovono il dono.