Musetti affronterà Alex de Minaur agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano tornerà in campo dopo aver regolato il greco Stefanos Tsitsipas al terzo turno sulla terra rossa della capitale spagnola e ora è atteso dall’insidioso incrocio con l’australiano nella rivincita della semifinale giocata un paio di settimane fa nel Principato e vinta in rimonta.LA DIRETTA LIVE DI Musetti-DE Minaur DALLE 21.30L’appuntamento è per mercoledì 30 aprile, sarà il quarto incontro sul Manolo Santana Stadium a partire dalle ore 13.00 e non incomincerà prima delle ore 21.30. Ad aprire il programma di giornata sarà il confronto tra la statunitense Madison Keys e la polacca Iga Swiatek, a seguire il match tra il britannico Jack Draper e lo statunitense Tommy Paul (non prima delle ore 16. 🔗 Oasport.it - Musetti-De Minaur oggi, ATP Madrid 2025: orario, tv, programma, streaming Lorenzoaffronterà Alex deagli ottavi di finale del Masters 1000 di. Il tennista italiano tornerà in campo dopo aver regolato il greco Stefanos Tsitsipas al terzo turno sulla terra rossa della capitale spagnola e ora è atteso dall’insidioso incrocio con l’australiano nella rivincita della semifinale giocata un paio di settimane fa nel Principato e vinta in rimonta.LA DIRETTA LIVE DI-DEDALLE 21.30L’appuntamento è per mercoledì 30 aprile, sarà il quarto incontro sul Manolo Santana Stadium a partire dalle ore 13.00 e non incomincerà prima delle ore 21.30. Ad aprire ildi giornata sarà il confronto tra la statunitense Madison Keys e la polacca Iga Swiatek, a seguire il match tra il britannico Jack Draper e lo statunitense Tommy Paul (non prima delle ore 16. 🔗 Oasport.it

