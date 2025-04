Museo Anatomico apertura straordinaria nei weekend del 17-18 24-25 per il Maggio dei Monumenti

Museo Anatomico, è lieto di annunciare le aperture straordinarie in occasione della manifestazione “Maggio dei Monumenti” 2025, un'occasione imperdibile per i visitatori che potranno scoprire le preziose collezioni del Museo. 🔗 Napolitoday.it - Museo Anatomico, apertura straordinaria nei weekend del 17-18/24-25 per il Maggio dei Monumenti Il MUSA – Sistema Museale dell’Università “Luigi Vanvitelli”, con il, è lieto di annunciare le aperture straordinarie in occasione della manifestazione “dei” 2025, un'occasione imperdibile per i visitatori che potranno scoprire le preziose collezioni del. 🔗 Napolitoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Apertura straordinaria del Museo geologico Gemmellaro: visite alla scoperta di "Thea" - Domenica 23 marzo dalle 16, apertura straordinaria del Museo Gemmellaro, un prezioso scrigno che illustra la storia geologica della Sicilia e custodisce le testimonianze della prima presenza umana in Sicilia: i resti fossili di “Thea”. Visite assistite, inoltre, nella sala degli elefanti dove... 🔗palermotoday.it

Bollo speciale delle Poste per l'apertura straordinaria del Museo archeologico nazionale - In occasione dell’evento “Apertura straordinaria del Museo Archeologico Nazionale”, in programma a Sessa Aurunca, domani, giovedì 17 aprile, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo, con un bollo speciale con la dicitura: “Apertura straordinaria del Museo Archeologico Nazionale –... 🔗casertanews.it

Museo Same, apertura straordinaria per la Fiera Agricola Treviglio - Treviglio. In occasione di Fiera Agricola Treviglio e della Giornata nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per valorizzare l’eccellenza produttiva e culturale italiana, il Museo Same e l’Archivio Storico SDF opereranno straordinariamente le porte al pubblico domenica 27 aprile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Sarà un’opportunità unica per scoprire la storia e l’innovazione che hanno reso il marchio Same un punto di riferimento nel settore della meccanizzazione agricola, visitando gli archivi storici e in particolare l’Archivio disegni ... 🔗bergamonews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Museo Anatomico, apertura straordinaria nei weekend del 17-18/24-25 per il Maggio dei Monumenti; Visite straordinarie di sabato al Museo Anatomico dell’Università di Napoli; Aperture straordinarie dei musei novembre 2024; Una notte da brividi.. scientifici! Apertura straordinaria del Museo di Anatomia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

1° Maggio. Aperture straordinarie dei Musei e di altri siti d'Arte - In occasione della Festa del Lavoro, giovedì 1° maggio, sono molti i musei statali e non, ma anche parchi e altri siti dedicati all'arte, che prevedono aperture straordinarie. Impossibile citarli tutt ... 🔗itinerarinellarte.it

Musei, aperture straordinarie per le feste - Aperture straordinarie. Nel fine settimana dell’ 80° anniversario della Liberazione, domani, sabato 26 e domenica 27 aprile e anche in quello successivo - da giovedì 1° maggio, Festa del lavoro, a dom ... 🔗msn.com

Museo dei fossili di Besano: apertura straordinaria il 25 aprile con visita guidata dedicata al Triassico Medio e alla Resistenza - Il Museo dei Fossili di Besano ... grandi e piccini durante le giornate di apertura: martedì, sabato e domenica. Inoltre, durante l’apertura straordinaria di venerdì 25 aprile 2025 è prevista ... 🔗mi-lorenteggio.com