Murales Maradona spunta un giocatore del Napoli | visita a sorpresa FOTO

visita a sopresa per un giocatore del Napoli al Murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli: le FOTO emozionano i tifosi.Il Napoli è alla caccia della conquista del quarto Scudetto della sua storia. Dopo la conqusita della vetta avvenuta nello scorso weekend, gli azzurri vogliono adesso portarsi a casa la vittoria del secondo titolo in tre anni: impossibile non crederci quando mancano solo quattro giornate alla fine del campionato.Per tanti azzurri, si tratterebbe del secondo titolo conquistato in terra napoletana. Un obiettivo che avrebbe quindi dei caratteri storici e che porterebbe diversi calciatori a consolidarsi nella storia del Napoli.Simeone al Murales di Maradona: le FOTOUno di questi è Giovanni Simeone. Con i suoi gol nella partite decisive, fu uno dei grandi protagonisti nel tricolore del 2023. 🔗 Spazionapoli.it - Murales Maradona, spunta un giocatore del Napoli: visita a sorpresa (FOTO) a sopresa per undelaldiai Quartieri Spagnoli: leemozionano i tifosi.Ilè alla caccia della conquista del quarto Scudetto della sua storia. Dopo la conqusita della vetta avvenuta nello scorso weekend, gli azzurri vogliono adesso portarsi a casa la vittoria del secondo titolo in tre anni: impossibile non crederci quando mancano solo quattro giornate alla fine del campionato.Per tanti azzurri, si tratterebbe del secondo titolo conquistato in terra napoletana. Un obiettivo che avrebbe quindi dei caratteri storici e che porterebbe diversi calciatori a consolidarsi nella storia del.Simeone aldi: leUno di questi è Giovanni Simeone. Con i suoi gol nella partite decisive, fu uno dei grandi protagonisti nel tricolore del 2023. 🔗 Spazionapoli.it

Cosa riportano altre fonti

Napoli, visita serale al murales di Maradona: l’azzurro emoziona sui social - Napoli, visita serale al murales di Maradona: il talento azzurro si mostra sui social, arriva la foto che emoziona i tifosi. Il murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli è diventata tra le mete più gettonate di Napoli. Inevitabile che il fascino di un simile luogo possa coinvolgere anche i calciatori del club azzurro, per cui è quasi un rito di passaggio poter ammirare questa meravigliosa opera. In questa serata, infatti, un altro calciatore azzurro ha postato sui social la sua presenza in questo magico luogo della città. 🔗spazionapoli.it

L’ex Juve al Murales di Maradona: le immagini sono commoventi (VIDEO) - Anche un ex calciatore della Juventus è accorso al Murales di Maradona per onorare El Pibe de Oro: video commovente. Il Murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli è diventato nel corso del tempo un vero e proprio luogo di culto per tutti i tifosi e appassionati di calcio. A prescindere dalla fede calcistica, l’opera è diventato un vero e proprio luogo di pellegrinaggio per chiunque voglia omaggiare il più grande calciatore della storia del calcio, affollandosi sempre di turisti da ogni parte del globo. 🔗spazionapoli.it

Curiosità, a Buonabitacolo spunta il murales di Jorit raffigurante il volto di Vincent Van Gogh - E' stato realizzato un murales raffigurante il volto di Vincent Van Gogh sulla facciata del nuovo istituto scolastico di Buonabitacolo, firmato da Jorit. A caratterizzare l'opera, i soliti fregi dello stile 'Human Tribe' dello street artist partenopeo di fama internazionale. "La Bellezza salverà... 🔗salernotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Murales Maradona, spunta... Giovanni Simeone nei Quartieri Spagnoli! | FOTO & VIDEO; Inter, Marotta: Tutto perso? Ho visto la faccia dei giocatori e nei loro occhi c'è voglia e determinazione; Inter, Inzaghi ammette: Come stiamo di testa? Bene dai, la settimana non ci è piaciuta ma...; Garzya: “Conte è diventato napoletano. Scudetto? I giocatori del Napoli hanno un’occasione unica”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Murales Maradona, spunta un giocatore del Napoli: visita a sorpresa (FOTO) - Visita a sopresa per un giocatore del Napoli al murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli: le FOTO emozionano i tifosi. Il Napoli è alla caccia della conquista del quarto Scudetto della sua storia. Do ... 🔗informazione.it

Il nuovo murales in viale Giochi del Mediterraneo (foto NapoliToday) - Un nuovo splendido murales, con protagonista Diego Armando Maradona, è stato realizzato nella zona di Fuorigrotta. In viale Giochi del Mediterraneo, infatti, all'esterno del "The Space Cinema", ... 🔗napolitoday.it

Spunta un nuovo murale a Fuorigrotta: due alieni in città - Come si legge su il Mattino, essa ritrae Diego Armando Maradona (in una delle tante rappresentazioni della città) con la abituale maglia numero 10 posto di spalle. Accanto a lui E.T., il famoso ... 🔗ilnapolionline.com