Muore a 26 anni dopo lo schianto in moto Giuseppe torna a casa

Giuseppe Sassano, 26 anni, morto in seguito ad un drammatico incidente in moto avvenuto mentre percorreva il valico tra Masone e Mele, nell'entroterra della città metropolitana di. 🔗 Casertanews.it - Muore a 26 anni dopo lo schianto in moto, Giuseppe torna a casa Saranno celebrati domani, giovedì 1° Maggio, alla chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù di Aversa, i funerali diSassano, 26, morto in seguito ad un drammatico incidente inavvenuto mentre percorreva il valico tra Masone e Mele, nell'entroterra della città metropolitana di. 🔗 Casertanews.it

