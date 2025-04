Muore a 115 anni la donna più anziana del Giappone ma non del pianeta

Giappone piange la sua “vecchietta” numero uno: è morta a 115 anni. Un’era geologica se ne va, ma non era la più anziana in assolutoIl Giappone, terra di lunga vita (e di sushi, ovviamente), ha perso la sua persona più anziana. Un’esistenza durata ben 115 anni, un’era geologica se pensiamo a quante cose sono cambiate nel mondo da quando questa signora è nata. Un bel traguardo, non c’è che dire, anche se per lei la maratona della vita è giunta al termine.Muore a 115 anni la donna più anziana del Giappone (ma non del pianeta) – Cityrumors.itLa notizia ha lasciato un vuoto, soprattutto nella ristretta cerchia dei “super-centenari” Giapponesi. Un club esclusivo dove l’età a tre cifre è la norma e spegnere le candeline diventa un’impresa epica.Il nome di questa “matriarca” nipponica era Okagi Hayashi, morta nel fine settimana per insufficienza cardiaca, come spiegato direttamente il Ministero della Salute. 🔗 Cityrumors.it - Muore a 115 anni la donna più anziana del Giappone (ma non del pianeta) Ilpiange la sua “vecchietta” numero uno: è morta a 115. Un’era geologica se ne va, ma non era la piùin assolutoIl, terra di lunga vita (e di sushi, ovviamente), ha perso la sua persona più. Un’esistenza durata ben 115, un’era geologica se pensiamo a quante cose sono cambiate nel mondo da quando questa signora è nata. Un bel traguardo, non c’è che dire, anche se per lei la maratona della vita è giunta al termine.a 115lapiùdel(ma non del) – Cityrumors.itLa notizia ha lasciato un vuoto, soprattutto nella ristretta cerchia dei “super-centenari”si. Un club esclusivo dove l’età a tre cifre è la norma e spegnere le candeline diventa un’impresa epica.Il nome di questa “matriarca” nipponica era Okagi Hayashi, morta nel fine settimana per insufficienza cardiaca, come spiegato direttamente il Ministero della Salute. 🔗 Cityrumors.it

