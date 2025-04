Mufoco internazionale Mostra Viaggio in Italia tappa finale a Istanbul

Viaggio in Italia" con l'inaugurazione della Mostra al Museo di Arte turca e islamica di Istanbul, "che ci ha permesso di rivivere l'essenza di questo progetto, nella tappa conclusiva del tour internazionale. Questo lavoro infatti, è oggetto di un progetto internazionale, con l'obiettivo di promuovere la valorizzazione della fotografia Italiana all'estero". Pietra miliare della storia della fotografia Italiana, la Mostra a cura di Matteo Luigi Balduzzi segue il percorso di "Viaggio in Italia" grazie alle opere originali rappresentate nel catalogo, che per l'occasione è stato ripubblicato nella edizione fac-simile da Quodlibet. Un progetto realizzato dalla direzione generale Creatività contemporanea del ministero della Cultura con il Mufoco, con l'Istituto Italiano di Cultura di Istanbul e con la Fondazione Luigi Ghirri.

Mufoco internazionale. Mostra "Viaggio in Italia" tappa finale a Istanbul - Proseguono le celebrazioni dei 40 anni di "Viaggio in Italia" con l'inaugurazione della mostra al Museo di Arte

Apre a Istanbul la mostra 'Viaggio in Italia' di Luigi Ghirri - È stata inaugurata ieri a Istanbul la mostra 'Viaggio in Italia' di Luigi Ghirri, che celebra i 40 anni del progetto del fotografo emiliano. Dopo essere stata allestita a Parigi e Londra

