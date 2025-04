Anteprima24.it - Mozzarella di bufala DOP, Muscarà: “Controlli inefficaci, speculazioni sui piccoli allevatori”

Tempo di lettura: 2 minuti“Ho appena ricevuto la risposta al mio Question Time sul controllo del latte destinato alla produzione didiDOP. Una risposta lunga quanto insoddisfacente e lontana dai problemi reali del comparto bufalino, che conferma quanto denuncio da tempo: isulla filiera non funzionano!” Così interviene la consigliera indipendente Marìdurante la seduta del Consiglio regionale della Campania.L’interrogazione, la seconda in pochi mesi su questo tema, prende le mosse dal recente sequestro – avvenuto il 2 aprile – di centinaia di tonnellate di latte diconcentrato-congelato, effettuato dal Dipartimento ICQRF del Ministero dell’Agricoltura. Secondo la consigliera – “ci si chiede a cosa serva questo latte congelato e perché non esista un effettivo controllo tra la quantità di latte DOP effettivamente prodotto nelle stalle e quella dei prodotti caseari venduti come DOP. 🔗 Anteprima24.it