Mozzarella di bufala | 7 su 10 la rovinano senza saperlo

Mozzarella di bufala Campana Dop: la taglia male, la conserva peggio e la condisce troppo. Anche gli italiani. 🔗 Il 68% dei consumatori sbaglia a gustare ladiCampana Dop: la taglia male, la conserva peggio e la condisce troppo. Anche gli italiani. 🔗 Fanpage.it

"Con i dazi la mozzarella di bufala costerà quasi il doppio. Siamo rovinati". Lo sfogo di uno chef italiano a Miami - Tre mesi fa Marco Giugliano ha aperto il suo ristorante a Miami: Mano Libera. Un locale che celebra l'Italia, le sue tradizioni, le sue materie prime con piglio contemporaneo e stile deciso, grazie anche agli arrivi costanti di prodotti nostrani: la mozzarella di bufala, per esempio, viene consegnata da Battipaglia due volte a settimana. E come la mozzarella ci sono anche pomodori, parmigiano e i vini esposti nella grande cantina a vista, che gira intorno al ristorante. 🔗gamberorosso.it

Delegazione Onu visita il consorzio della mozzarella di bufala Dop - Tempo di lettura: 2 minutiUna delegazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (la Fao) e di esperti di indicazioni geografiche provenienti da Paesi di tutto il mondo, ha fatto visita oggi al consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, nella sede delle Regie Cavallerizze nella Reggia di Caserta. L’iniziativa, si legge in una nota, fa parte del programma collaterale della conferenza internazionale ‘Prospettive globali sulle indicazioni geografiche’ organizzata dalla Fao, dal Ministero dell’Agricoltura e dalla fondazione Qualivita, che si ... 🔗anteprima24.it

Dazi Usa pesano sull'export della mozzarella di bufala: "Si rischia di alimentare la concorrenza sleale" - La mano pesante dei dazi americani rischia di avere conseguenze importanti anche sul mercato della mozzarella di bufala campana Dop. “Rischiano di vanificare gli sforzi compiuti in questi anni per conquistare i consumatori americani e far arrivare lì un prodotto certificato e fresco, nonostante... 🔗casertanews.it

Mozzarella di bufala: 7 su 10 la rovinano (senza saperlo) - Il 68% dei consumatori sbaglia a gustare la Mozzarella di Bufala Campana Dop: la taglia male, la conserva peggio e la condisce troppo ... 🔗fanpage.it

MOZZARELLA DI BUFALA DOP | Ecco i 10 errori più comuni nel consumarla - mozzarella di bufala. Affettarla come fosse un formaggio qualunque, mangiarla fredda, conservarla troppo a lungo, coprirla di condimenti ... 🔗italiachiamaitalia.it

Mozzarella, 68% consumatori sbaglia a tagliarla e ad abbinarla - Si avvicina la bella stagione e per molti il picnic del primo maggio ma il 68% commette errori nel consumare un prodotto simbolo della gastronomia italiana, la Mozzarella di Bufala Campana Dop. Ad ese ... 🔗ansa.it