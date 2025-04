Moviola e Var Barcellona Inter | gli episodi dubbi del match di Champions League

Moviola e Var Barcellona Inter: gli episodi dubbi del match dell’Olimpico Lluis Companys, valevole per la semifinale d’andata di Champions LeagueL’episodio chiave della Moviola di Barcellona Inter, semifinale d’andata di Champions League che va in scena allo stadio Olimpico Lluis Companys. Dirige la sfida l’arbitro francese Clement Turpin. I suoi assistenti saranno Nicolas Danos e Benjamin Pagès. Il quarto uomo sarà François Letexier. Il VAR e l’AVAR saranno rispettivamente Jérôme Brisard e Willy Delajod.L’episodiO CHIAVE DEL matchINIZIA IL match Internews24.com 🔗 Internews24.com - Moviola e Var Barcellona Inter: gli episodi dubbi del match di Champions League e Var: glideldell’Olimpico Lluis Companys, valevole per la semifinale d’andata diL’o chiave delladi, semifinale d’andata diche va in scena allo stadio Olimpico Lluis Companys. Dirige la sfida l’arbitro francese Clement Turpin. I suoi assistenti saranno Nicolas Danos e Benjamin Pagès. Il quarto uomo sarà François Letexier. Il VAR e l’AVAR saranno rispettivamente Jérôme Brisard e Willy Delajod.L’O CHIAVE DELINIZIA ILnews24.com 🔗 Internews24.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Moviola e Var Inter Lazio: gli episodi dubbi del match di Coppa Italia - di RedazioneMoviola e Var Inter Lazio: gli episodi dubbi del match di San Siro valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia. I dettagli L’episodio chiave della moviola di Inter Lazio, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Dirige la sfida l’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna. L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH INIZIA IL MATCH Leggi su Internews24.com 🔗internews24.com

Inter-Feyenoord, la MOVIOLA LIVE: Calhanoglu su Moder, rigore col VAR - Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Inter-Feyenoord, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: INTER-FEYENOORD ore... 🔗calciomercato.com

Moviola e Var Inter Feyenoord: gli episodi dubbi del match di Champions League - di RedazioneMoviola e Var Inter Feyenoord: gli episodi dubbi del match di stasera a San Siro per gli ottavi di finale di Champions League L’episodio chiave della moviola di Inter Feyenoord, match valido per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League che va in scena a San Siro. Dirige la sfida l’arbitro slovacco Ivan Kruzliak, coadiuvato dagli assistenti Branislav Hancko e Jan Pozor, insieme al quarto uomo Peter Kralovi?. 🔗internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Inter-Roma, moviola: manca un rigore su Bisseck. Non c'è quello richiesto da Dumfries. Tutti gli episodi del Meazza; Moviola Champions: all’Atalanta manca un rigore. Netto per il Milan ma…; Barcellona-Atalanta, la MOVIOLA LIVE: Zappacosta chiede un rigore, poi segna ma è fuorigioco; Atletico Madrid-Real Madrid, moviola: giallo su gol annullato ai rigori, ai blancos un penalty su 3, cosa dice il regolamento. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Champions League, Barcellona-Inter: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming - In Spagna la semifinale di andata della Champions League tra Barcellona e Inter: info tv e streaming e le probabili formazioni, il dilemma di Inzaghi. 🔗sport.virgilio.it

Barcellona-Inter in chiaro o in streaming: dove vedere stasera la semifinale della UEFA Champions League - Primo incontro di semifinale tra Barcellona e Inter per aggiudicarsi il passaggio al turno successivo della UEFA Champions League: ecco dove vedere l'incontro di stasera ... 🔗msn.com

Barcellona-Inter dove vederla in tv: Nove, TV8, Sky, Prime Video, Canale 5? Canale tv, streaming, formazioni - La sfida tra il Barcellona e l'Inter andrà anche in diretta streaming su Prime Video di Amazon sempre mercoledì alle 21. L'app può essere vista anche su smart tv, oltre che su console di gioco ... 🔗affaritaliani.it