Moviola Barcellona Inter l’episodio chiave del match

Moviola Barcellona Inter, l’episodio arbitrale chiave del match valido per l’andata della semifinale di Champions League l’episodio chiave della Moviola del match Barcellona Inter, valevole per l’andata della semifinale di Champions League. Dirige la sfida l’arbitro Clement Turpin. l’episodio chiave PRIMO TEMPO Il primo fallo lo fa Dimarco pestando il tendine di Raphinha. Proteste per una spinta di Bastoni . 🔗 Calcionews24.com - Moviola Barcellona Inter, l’episodio chiave del match arbitraledelvalido per l’andata della semifinale di Champions Leaguedelladel, valevole per l’andata della semifinale di Champions League. Dirige la sfida l’arbitro Clement Turpin.PRIMO TEMPO Il primo fallo lo fa Dimarco pestando il tendine di Raphinha. Proteste per una spinta di Bastoni . 🔗 Calcionews24.com

Cosa riportano altre fonti

Moviola Inter Monza, l’episodio chiave del match - Moviola Inter Monza, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match Inter Monza, valido per la 28ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Zufferli. L’EPISODIO CHIAVE 🔗calcionews24.com

Moviola Atalanta Inter, l’episodio chiave del match - Moviola Atalanta Inter, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match Atalanta Inter, valido per la 29ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Massa. L’EPISODIO CHIAVE 🔗calcionews24.com

Moviola Parma Inter, l’episodio chiave del match di Serie A - Moviola Parma Inter, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match Parma Inter, valido per la 31ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Daniele Doveri. L’EPISODIO CHIAVE PRIMO TEMPO 🔗calcionews24.com

Approfondimenti da altre fonti

CdS - Ndicka-Bisseck, per i vertici arbitrali era rigore netto: errore di Fabbri, ma l'arbitro non verrà fermato; Inter-Roma, la moviola: trattenuta di Ndicka, Bisseck chiede rigore. Marelli: Era fallo, poteva intervenire il Var; Inter-Roma, moviola: Fabbri sotto accusa per i rigori non visti, che polemica; Inter-Fiorentina, rigore per mano di Darmian! Ho qualche dubbio, poi Marelli ritratta: Braccio largo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Barcellona-Inter, la moviola: annullato un goal a Mkhitaryan. Lamine Yamal chiede un rigore, proteste sul corner del 3-3 - Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Barcellona-Inter, semifinale d`andata della UEFA Champions League. Partita con alcune ... 🔗msn.com

Moviola Barcellona Inter, l’episodio chiave del match - Moviola Barcellona Inter, l’episodio arbitrale chiave del match valido per l’andata della semifinale di Champions League L’episodio chiave della moviola del match Barcellona Inter, valevole per l’anda ... 🔗calcionews24.com

Barcellona-Inter, moviola: ci sono i rigori su de Jong e su Yamal? Tutti gli episodi dubbi del Montjuic - CHAMPIONS LEAGUE - Gli episodi più controversi della sfida del Montjuic arbitrata dal francese Clément Turpin. Nel primo tempo il Barcellona chiede ben due ... 🔗eurosport.it