Movimento 5 stelle Nino Cammalleri riferimento del partito a Cattolica Eraclea

Nino Cammalleri il riferimento cittadino del Movimento 5 stelle nel Comune di Cattolica Eraclea, riconoscendone il valore e la sua storia di impegno civico", a parlare è il deputato regionale del Movimento 5 stelle Angelo Cambiano. "Attivista della. 🔗 Agrigentonotizie.it - Movimento 5 stelle, Nino Cammalleri riferimento del partito a Cattolica Eraclea "Sono lieto che sia stato individuato inilcittadino delnel Comune di, riconoscendone il valore e la sua storia di impegno civico", a parlare è il deputato regionale delAngelo Cambiano. "Attivista della. 🔗 Agrigentonotizie.it

“Un tessuto sociale disgregato: è l’effetto della cura delle destre”. Parla il deputato del Movimento 5 Stelle, Carotenuto - Nel complesso, le modifiche al sistema di tasse e benefici messe in campo dal governo hanno avuto “un effetto contenuto sulla distribuzione dei redditi”, diminuendo l’equità. La conferma arriva dall’Istat nel report sulla redistribuzione del reddito nel 2024 precisando che l’indice di Gini, che misura la disuguaglianza, aumenta di poco più di un decimo di punto, da 30,25% a 30,40%. A pesare è stato soprattutto il passaggio dal Reddito di cittadinanza all’Assegno di inclusione. 🔗lanotiziagiornale.it

Movimento 5 stelle in piazza contro il riarmo europeo. Conte "alternativi al governo" - AGI - Ottantamila, forse di più. A fine giornata Giuseppe Conte annuncia: "Siamo centomila". Al di là dei numeri degli organizzatori, la manifestazione su cui i Cinque Stelle hanno scommesso è stata un successo. Il colpo d'occhio di via dei Fori Imperiali invasa dalle bandiere bianche del Movimento e di quelle arcobaleno della pace racconta di un esperimento riuscito. E rappresenta un messaggio chiaro al Pd e al resto degli alleati di centrosinistra. 🔗agi.it

Movimento 5 stelle in piazza contro il riarmo europeo: cori contro Meloni e Calenda - AGI - "Da questa piazza arriva un messaggio forte e chiaro non vogliamo un piano di riarmo da ottocento miliardi, vogliamo un percorso di pace che veda l'Europa protagonista. Abbiamo bisogno di investire sul lavoro perché abbiamo i salari più poveri d'Europa. No a questa follia, peraltro senza un briciolo di difesa comune europea. Sono contento che le forze di centrosinistra siamo tutte qui. Stiamo piantando un pilastro solido e fermo per costruire una alternativa di governo". 🔗agi.it

I 5 Stelle per Trento: "No alle grandi opere, sì politiche sociali e ambientali" - I pentastellati indicano le loro priorità per il governo della città e sostengono la candidatura a sindaca di Giulia Bortolotti ... 🔗rainews.it

Il Movimento 5 Stelle celebra la Liberazione alla Giuliani: "La resistenza nei luoghi di lavoro non ha mai fine" - Ormai da due settimane continua a Forlì il presidio dei lavoratori dell’azienda Giuliani Arredamenti che reclamano giuste condizioni di lavoro e un adeguato compenso salariale. Il Movimento 5 ... 🔗forlitoday.it

M5S Movimento 5 Stelle Manfredonia. “Solidarietà al Pubblico Ministero Galli” - Il Movimento 5 Stelle di Manfredonia esprime piena e convinta solidarietà al Pubblico Ministero Galli per il vile atto intimidatorio che ha colpito la sua famiglia, con colpi d’arma da fuoco ... 🔗statoquotidiano.it