Movida il Comune si prepara a chiudere la città | divieto d' asporto dalle 22 e poi via i tavolini

Dopo le sentenze del tribunale che hanno condannato il Comune per l'eccesso di rumore nelle zone della Movida, l'amministrazione guidata da Gaetano Manfredi si prepara a correre ai ripari con un'ordinanza che potrebbe cambiare radicalmente le abitudini notturne di piazza Bellini e vico Quercia.

