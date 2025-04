Moulin Rouge! Il Musical lo spettacolo che ha emozionato il mondo arriva a Roma

Roma – Il Musical tratto dal rivoluzionario film di Baz Luhrmann sarà il punto di forza della stagione 2526 del Teatro italiano e sarà presentato in esclusiva a Roma presso lo Chapiteau Sistina dalla PeepArrow Entertainment in coproduzione con Il Sistina, su licenza dell’australiana Global Creatures, produttrice del Musical a Broadway. Il Musical vincitore di ben 10 Tony Awards (gli Oscar® del Musical) tra cui “Miglior Musical”, sarà diretto da Massimo Romeo Piparo che ne firmerà anche l’adattamento in italiano dei dialoghi e di alcune canzoni, mentre rimarranno in lingua inglese la maggior parte dei successi planetari che compongono l’ineguagliabile colonna sonora.L’allestimento kolossal di Moulin Rouge! Il Musical, sarà interamente personalizzato con atmosfere che richiameranno lo stile della Montmartre parigina, e immergerà lo spettatore, sin dal suo arrivo, in una “experience” spettacolare e indimenticabile. 🔗 Lopinionista.it - “Moulin Rouge! Il Musical”, lo spettacolo che ha emozionato il mondo, arriva a Roma – Iltratto dal rivoluzionario film di Baz Luhrmann sarà il punto di forza della stagione 2526 del Teatro italiano e sarà presentato in esclusiva apresso lo Chapiteau Sistina dalla PeepArrow Entertainment in coproduzione con Il Sistina, su licenza dell’australiana Global Creatures, produttrice dela Broadway. Ilvincitore di ben 10 Tony Awards (gli Oscar® del) tra cui “Miglior”, sarà diretto da Massimo Romeo Piparo che ne firmerà anche l’adattamento in italiano dei dialoghi e di alcune canzoni, mentre rimarranno in lingua inglese la maggior parte dei successi planetari che compongono l’ineguagliabile colonna sonora.L’allestimento kolossal di! Il, sarà interamente personalizzato con atmosfere che richiameranno lo stile della Montmartre parigina, e immergerà lo spettatore, sin dal suo arrivo, in una “experience” spettacolare e indimenticabile. 🔗 Lopinionista.it

Su altri siti se ne discute

Moulin Rouge! Il Musical finalmente a Roma. Il regista Piparo: "Il mio sogno nel cassetto" - Il musical tratto dal rivoluzionario film di Baz Luhrmann sarà il punto di forza della stagione 25/26 del Teatro italiano e sarà presentato in esclusiva a Roma presso lo Chapiteau Sistina dalla PeepArrow Entertainment in coproduzione con Il Sistina, su licenza dell'australiana Global Creatures, produttrice del musical a Broadway. Il musical vincitore di ben 10 Tony Awards (gli Oscar® del Musical) tra cui “Miglior Musical”, sarà diretto da Massimo Romeo Piparo che ne firmerà anche l'adattamento in italiano dei dialoghi e di alcune canzoni, mentre rimarranno in lingua inglese la maggior parte ... 🔗iltempo.it

Al Sistina a Roma dal film di Baz Luhrmann “Moulin Rouge! Il Musical” - Roma, 30 apr. (askanews) – Il musical tratto dal rivoluzionario film di Baz Luhrmann sarà il punto di forza della stagione 25/26 del Teatro italiano e sarà presentato in esclusiva a Roma presso lo Chapiteau Sistina dalla PeepArrow Entertainment in coproduzione con Il Sistina, su licenza dell’australiana Global Creatures, produttrice del musical a Broadway. Il musical vincitore di ben 10 Tony Awards (gli Oscar del Musical) tra cui “Miglior Musical”, sarà diretto da Massimo Romeo Piparo che ne firmerà anche l’adattamento in italiano dei dialoghi e di alcune canzoni, mentre rimarranno in ... 🔗ildenaro.it

Moulin Rouge Il Musical arriva in Italia: debutto al Sistina Chapiteau nel 2025 - "Quando tutti mi chiedevano in questi anni quale fosse il mio sogno nel cassetto non osavo rispondere Moulin Rouge! Il Musical, un po' per scaramanzia un po' perché non potevo credere che un giorno sarebbe arrivato quel momento...". Non nasconde l'emozione il regista Massimo Romeo Piparo annunciando che il musical kolossal tratto dal rivoluzionario film di Baz Luhrmann sarà il punto di forza della stagione 2025-26 del teatro italiano e sarà presentato in esclusiva a Roma presso il Sistina Chapiteau dalla PeepArrow Entertainment in coproduzione con Il Sistina, su licenza dell'australiana ... 🔗quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Moulin Rouge! Il Musical arriva a Roma; Al Sistina a Roma dal film di Baz Luhrmann “Moulin Rouge! Il Musical”; “Moulin Rouge! Il Musical”, in arrivo al teatro Sistina: prevendite online dalla mezzanotte del 5 maggio; Moulin Rouge Il Musical arriva in Italia: debutto al Sistina Chapiteau nel 2025. 🔗Ne parlano su altre fonti

“Moulin Rouge! Il Musical”, in arrivo al teatro Sistina: prevendite online dalla mezzanotte del 5 maggio - Il musical tratto dal rivoluzionario film di Baz Luhrmann sarà il punto di forza della stagione 25/26 del Teatro italiano e sarà presentato in esclusiva a Roma presso lo ... 🔗msn.com

“Moulin Rouge! Il Musical”, lo spettacolo che ha emozionato il mondo, arriva a Roma - ROMA - Il musical tratto dal rivoluzionario film di Baz Luhrmann sarà il punto di forza della stagione 25/26 del Teatro italiano e sarà presentato in ... 🔗lopinionista.it

Il musical ‘Moulin Rouge!’ debutta a Roma: un evento imperdibile per la stagione 2025/2026 - Il Teatro Sistina di Roma ospiterà il debutto del musical 'Moulin Rouge!', diretto da Massimo Romeo Piparo, con un allestimento spettacolare e una colonna sonora iconica, a partire dalla seconda metà ... 🔗ecodelcinema.com