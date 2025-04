Moto in fiamme dopo lo scontro con un' auto in galleria grave un uomo

grave incidente nel tardo pomeriggio lungo la Statale 45 poco prima di Bobbio in galleria. Per cause al vaglio si sono scontrate una Moto e un'auto. La due ruote, verosimilmente per l'impatto ha preso fuoco, mentre il Motociclista è stato sbalzato violentemente sull'asfalto. Per questo ha. 🔗 Ilpiacenza.it - Moto in fiamme dopo lo scontro con un'auto in galleria, grave un uomo incidente nel tardo pomeriggio lungo la Statale 45 poco prima di Bobbio in. Per cause al vaglio si sono scontrate unae un'. La due ruote, verosimilmente per l'impatto ha preso fuoco, mentre ilciclista è stato sbalzato violentemente sull'asfalto. Per questo ha. 🔗 Ilpiacenza.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Incidenti nel Foggiano: ragazzo in moto finisce contro un muretto, auto si ribalta dopo uno scontro all'incrocio - Due rocamboleschi incidenti stradali, per fortuna senza drammatiche conseguenze, sono avvenuti mercoledì 9 aprile. Il primo, nella notte, a San Severo, quando un ragazzo in sella ad una motocicletta è finito contro la recinzione della villa comunale, riportando fratture e contusioni, per le quali... 🔗foggiatoday.it

Albino, auto in fiamme dopo lo scontro con un’altra vettura: due feriti - Albino. È di due feriti il bilancio dello scontro tra due auto avvenuto lungo la Statale 671, prima di una delle due gallerie di Albino. L’incidente si è verificato verso le 5.30 e ha coinvolto due vetture, nell’impatto una ha preso fuoco. Sul posto i carabinieri di Clusone e di Bergamo, oltre a due ambulanze e un’auto medica. Le due persone ferite sono state ricoverate in ospedale in codice giallo. 🔗bergamonews.it

Scontro tra auto e moto, giovane si toglie la vota dopo aver scoperto di aver ucciso una donna - Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica dell’incidente avvenuto lungo la strada statale 2 a Serra Riccò (Genova) sabato sera e che ha provocato due morti: la donna investita e che era in sella a uno scooter e l’automobilista che l’ha travolta. Il conducente della macchina, un ragazzo di 22 anni, si sarebbe tolto la vita dopo aver capito di avere ucciso la donna. È l’ipotesi che emerge dalle indagini dei carabinieri della compagnia di Genova Sampierdarena coordinati dal capitano Carlo Alberto Sganzerla. 🔗ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Moto in fiamme dopo lo scontro con un'auto in galleria, grave un uomo; Incidente sulla SP 45: moto in fiamme dopo lo scontro con un’auto; Inferno A12, due incidenti: motociclista muore a 22 anni. Poi uno scontro in galleria: otto feriti, tra cui un bambino; Costo: fuoristrada in fiamme e scontro frontale tra moto e auto, 2 feriti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Incidente stradale a Milano, scontro tra due moto: 19enne ricoverato in gravi condizioni - Scontro frontale tra due moto in viale Toscana a Milano. Un ragazzo di 19 anni è stato ricoverato in ospedale in codice rosso: è in gravi condizioni ... 🔗fanpage.it

Si scontra contro una moto e fugge: fermato dopo le ricerche - In base alla prima ricostruzione l’automobile coinvolta nello scontro avrebbe tamponato la moto da dietro, per poi allontanarsi senza fermarsi a prestare soccorso ai feriti. I militari avrebbero ... 🔗livesicilia.it

Scontro auto moto: grave centauro di 20 anni - Un motociclista di 20 anni è stato soccorso in codice rosso dopo essersi scontrato con un'auto. I fatti si sono verificati in via Gentili, a San Rocco, in prossimità del centro sportivo. Ambulanza e ... 🔗primamonza.it