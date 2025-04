Mostra di Gianni Rodari per il 50 compleanno della Libreria dei ragazzi

Mostra straordinaria dedicata a Gianni Rodari, uno dei più amati autori della letteratura per bambini. La Mostra, aperta per tutto il mese, ti porterà in un viaggio nel suo laboratorio creativo, attraverso 46 schizzi e scritti inediti custoditi per anni da Wally Castagna, moglie di. 🔗 Pisatoday.it - Mostra di Gianni Rodari per il 50° compleanno della Libreria dei ragazzi Scopri lastraordinaria dedicata a, uno dei più amati autoriletteratura per bambini. La, aperta per tutto il mese, ti porterà in un viaggio nel suo laboratorio creativo, attraverso 46 schizzi e scritti inediti custoditi per anni da Wally Castagna, moglie di. 🔗 Pisatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

"L’anima della Natura", la mostra di Claudio Guatteri per celebrare i suoi 50 anni di attività artistica - Domenica 9 marzo alle ore 10 al Castello di Monticelli, s’inaugura la mostra antologica di Claudio Guatteri. Con questa esposizione, intitolata "L’anima della Natura", il maestro celebra i cinquant’anni di attività artistica. Nato a Parma nel 1949, Fin da giovane è sempre stato attratto... 🔗ilpiacenza.it

"Palermo 50 anni prima": in mostra 24 scatti di Ivano Cavani - Ventiquattro scatti di Ivano Cavani realizzati a Palermo negli anni Settanta. La mostra "Palermo 50 anni prima", programmata per la prima volta nel 2020, ma rinviata a causa della pandemia da Covid, sarà fruibile dal 7 marzo nei Magnisi Studio di via Amari. Sono immagini in bianco e nero della... 🔗palermotoday.it

Le parole di Gianni Rodari diventano un canto corale - Più di duecento bambini delle scuole primarie saliranno sul palco del Teatro Manzoni venerdì alle 20.30 per ’Cantiamo in coro! Il canto corale, scuola di vita. Ricordando Gianni Rodari’, un concerto a ingresso gratuito che unisce musica, disegno, parole e letteratura. L’evento è il risultato di una collaborazione tra la Fondazione Musicaper Ets e la Fondazione del Teatro Comunale, nell’ambito del progetto ’Musicascuola’, attivo dal 2014 e che dal 2023 è inserito in un protocollo d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale. 🔗ilrestodelcarlino.it

Su questo argomento da altre fonti

Mostra di Gianni Rodari per il 50° compleanno della Libreria dei ragazzi; Grammatica della Fantasia. Il progetto del ’50+1’ in memoria di Gianni Rodari; Un binomio fantastico. Gianni Rodari e Reggio Emilia; 50+1: Seminari, laboratori, spettacoli e incontri. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Riflettori su Gavirate. Tra mostre e letture via al festival dedicato a Gianni Rodari - La prima edizione della kermesse si svolgerà tra il 4 e l’11 maggio . Ma il primo appuntamento sarà questa sera in Biblioteca. 🔗msn.com

“Filastrocca di primavera” di Gianni Rodari: un invito a osservare il risveglio della natura - poeta e pedagogista di Omegna Gianni Rodari menziona alcuni cambiamenti importanti attraverso i quali la natura mostra la fase di rigenerazione in cui viene a trovarsi durante la primavera. 🔗sololibri.net

“Il favoloso Gianni”: Castellanza omaggia Rodari e ricorda Alessandro Colombo - Sarà “Il favoloso Gianni”, spettacolo teatrale dedicato alla figura di Gianni Rodari, a sottolineare il legame tra i tra i valori della Resistenza e l’impegno civile nella cultura e nell’educazione, ... 🔗legnanonews.com