Morto sul colpo L’auto esce di strada schianto spaventoso | a bordo tanti giovani

strada scuote la provincia di Treviso. Nella tarda serata di lunedì 29 aprile, un giovane di appena 22 anni ha perso la vita in un terribile incidente, mentre due suoi amici sono rimasti feriti. La vittima è Davide Corrazzin, residente ad Arcade, paese colpito da un dolore profondo. Si tratta del quinto incidente mortale avvenuto in zona nell'arco di pochi giorni, a conferma di un inizio di settimana drammatico per la viabilità locale.Il nuovo schianto arriva a poche ore di distanza da un'altra tragedia: ieri pomeriggio, a Gorgo al Monticano, il 27enne Andrea Buosi è Morto schiantandosi in moto. Solo pochi giorni prima, un altro giovane aveva perso la vita a Meolo, lungo la Treviso-Mare. Un'escalation che preoccupa residenti, forze dell'ordine e autorità locali, chiamati a riflettere con urgenza sulla sicurezza stradale, soprattutto tra i più giovani.

