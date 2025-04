Morto nella cava è l’ora di dire basta Il mondo del marmo si è fermato per un giorno

Carrara, 30 aprile 2025 – Una città distrutta: ieri tutti i lavoratori del marmo hanno incrociato le braccia per dire basta alla scia di sangue al monte e in segno di rispetto a Paolo Lambruschi. Allo sciopero indetto dai sindacati le adesioni sono state totali al monte. Al piano sono invece state a macchia di leopardo, con un 100% alla Campolonghi e un 70% a quella di Montignoso.La Cgil in segno di rispetto ha deciso di spostare il concerto del Primo maggio alla Comasca, mentre domani alle 8 le segreterie confederali di Cgil, Cisl e Uil saranno in piazza San Francesco per deporre una corona d'alloro al monumento ai caduti di Bodini.Sull'incidente mortale in cui ha perso la vita Lambruschi, interviene Simona Riccio, segretaria della Filca Cisl. "I dati sono preoccupanti, con 1.090 vittime nel 2024, 49 in più rispetto al 2023, di cui 156 nelle costruzioni, che si riconferma il settore più a rischio – scrive Riccio –.

