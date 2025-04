Morto in ospedale Benedetto Ceraulo | il killer di Gucci si era sparato dopo aver ferito il figlio

Benedetto Ceraulo, il killer di Maurizio Gucci che si è sparato dopo una lite in cui aveva ferito il figlio nel giardino della sua casa di Santa Maria a Monte. il 63enne è deceduto all’ospedale di Cisanello dove era ricoverato dallo scorso 22 aprile. Troppo gravi i danni provocati dal colpo di pistoia con un’arma di piccolo calibro, dopo aver colpito il figlio Gaetano, 37 anni, al culmine di una lite per futili motivi, pare per un graffio fatto all’auto del padre. Benedetto Ceraulo era stato raggiunto dal figlio, che vive a Milano, per trascorrere la Pasqua nella casa di campagna dove il 63enne si era trasferito, dopo avere vissuto in precedenza ad Acciaiolo nel comune di Fauglia. L’uomo era stato ritenuto l’esecutore materiale dell’agguato nel 1995 ordito dall’ex moglie di Gucci, Patrizia Reggiani. 🔗 SANTA MARIA A MONTE – Non ce l’ha fatta, ildi Maurizioche si èuna lite in cui avevailnel giardino della sua casa di Santa Maria a Monte. il 63enne è deceduto all’di Cisanello dove era ricoverato dallo scorso 22 aprile. Troppo gravi i danni provocati dal colpo di pistoia con un’arma di piccolo calibro,colpito ilGaetano, 37 anni, al culmine di una lite per futili motivi, pare per un graffio fatto all’auto del padre.era stato raggiunto dal, che vive a Milano, per trascorrere la Pasqua nella casa di campagna dove il 63enne si era trase vissuto in precedenza ad Acciaiolo nel comune di Fauglia. L’uomo era stato ritenuto l’esecutore materiale dell’agguato nel 1995 ordito dall’ex moglie di, Patrizia Reggiani. 🔗 Corrieretoscano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Benedetto Ceraulo morto in ospedale: l’assassino di Gucci si era sparato in testa dopo aver ferito il figlio - È morto dopo alcuni giorni di agonia il 63enne Benedetto Ceraulo, che nel 1995 a Milano uccise l’imprenditore Maurizio Gucci. Il 22 aprile scorso, l’uomo aveva sparato al figlio Gaetano, 37enne, ferendolo al culmine di una lite nel giardino della casa dove abitava a Santa Maria a Monte (Pisa). Poco dopo aver ferito il figlio, Ceraulo aveva rivolto l’arma contro di sé e si era sparato alla testa. Il 63enne era ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pisa. 🔗open.online

Benedetto Ceraulo, è morto il killer di Gucci: si era sparato dopo aver colpito il figlio - Si è spento a 63 anni dopo giorni di agonia Benedetto Ceraulo, noto come l'autore materiale dell'omicidio di Maurizio Gucci del 1995 e che lo scorso 22 aprile aveva sparato al volto contro il figlio Gaetano al culmine di una lite, per poi spararsi in testa. L'uomo è morto dopo il ricovero presso... 🔗milanotoday.it

Benedetto Ceraulo, morto l'uomo che uccise Maurizio Gucci: la scorsa settimana si era sparato al volto dopo aver ferito il figlio - È morto Benedetto Ceraulo, 63 anni, l'uomo che nel 1995 uccise l'imprenditore Maurizio Gucci e che il 22 aprile scorso ha sparato due colpi di pistola al volto contro il figlio... 🔗ilmessaggero.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

E' morto Benedetto Ceraulo, killer di Gucci: aveva sparato al figlio prima di tentare il suicidio; Morto Benedetto Ceraulo, l'omicida di Gucci si era sparato dopo aver ferito il figlio; Benedetto Ceraulo morto in ospedale: l'assassino di Gucci si era sparato in testa dopo aver ferito il figlio; Spari al figlio, è morto Benedetto Ceraulo. Donati gli organi del killer di Gucci. 🔗Ne parlano su altre fonti

Morto in ospedale Benedetto Ceraulo: dal delitto Gucci al colpo al figlio per un graffio sull’auto - È morto a 63 anni Benedetto Ceraulo, autore dell'omicidio di Maurizio Gucci nel 1995 e recentemente coinvolto in un grave episodio di violenza contro il figlio. I dettagli sul decesso. 🔗notizie.it

Benedetto Ceraulo, morto l'uomo che uccise Maurizio Gucci: la scorsa settimana si era sparato al volto dopo aver ferito il figlio - È morto Benedetto Ceraulo, 63 anni, l'uomo che nel 1995 uccise l'imprenditore Maurizio Gucci e che il 22 aprile scorso ha sparato due colpi di pistola al volto contro il ... 🔗msn.com

Benedetto Ceraulo è morto, chi era il killer di Gucci che si era sparato dopo aver ferito il figlio - Benedetto Ceraulo, l’uomo che nel 1995 uccise Maurizio Gucci e che il 22 aprile scorso ha tentato di ammazzare il figlio Gaetano, è morto in ospedale ... 🔗fanpage.it