Morto il killer di Gucci si era sparato dopo aver ferito il figlio

Morto nell'ospedale Cisanello di Pisa dove era ricoverato in condizioni disperate per le ferite che si era procurato dopo aver sparato al figlio Gaetano nel corso di una lite avvenuta una settimana fa a Santa Maria a Monte. L'uomo - si legge sui media online - era considerato l'esecutore materiale del delitto di Maurizio Gucci avvenuto nel 1995. Condannato all'ergastolo, era tornato libero e viveva nel Pisano. Una lite per un'auto rigata ha portato alla tragedia: il figlio ferito, lui è Morto dopo giorni di coma. Spara al figlio e poi tenta il suicidio Da due anni viveva a Santa Maria a Monte dopo aver scontato una condanna a 28 anni per l'omicidio di Maurizio Gucci. Benedetto Ceraulo era ricoverato dallo scorso 22 aprile in gravi condizioni all'ospedale Cisanello dopo aver sparato al figlio e cercato di togliersi la vita. 🔗 Agi.it - Morto il killer di Gucci, si era sparato dopo aver ferito il figlio AGI - Benedetto Ceraulo, 63 anni, ènell'ospedale Cisanello di Pisa dove era ricoverato in condizioni disperate per le ferite che si era procuratoalGaetano nel corso di una lite avvenuta una settimana fa a Santa Maria a Monte. L'uomo - si legge sui media online - era considerato l'esecutore materiale del delitto di Maurizioavvenuto nel 1995. Condannato all'ergastolo, era tornato libero e viveva nel Pisano. Una lite per un'auto rigata ha portato alla tragedia: il, lui ègiorni di coma. Spara ale poi tenta il suicidio Da due anni viveva a Santa Maria a Montescontato una condanna a 28 anni per l'omicidio di Maurizio. Benedetto Ceraulo era ricoverato dallo scorso 22 aprile in gravi condizioni all'ospedale Cisanelloale cercato di togliersi la vita. 🔗 Agi.it

Pisa, spara al figlio durante lite: è morto il killer di Maurizio Gucci. Era ricoverato in gravi condizioni - E' morto oggi, 29 aprile 2025, Benedetto Ceraulo, l'uomo di 63 anni che la scorsa settimana a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, aveva sparato al figlio con una pistola di piccolo calibro che poi aveva rivolto contro se stesso per uccidersi L'articolo Pisa, spara al figlio durante lite: è morto il killer di Maurizio Gucci. Era ricoverato in gravi condizioni proviene da Firenze Post. 🔗.com

Benedetto Ceraulo è morto, chi era il killer di Gucci che si era sparato dopo aver ferito il figlio - Benedetto Ceraulo, l’uomo che nel 1995 uccise Maurizio Gucci e che il 22 aprile scorso ha tentato di ammazzare il figlio Gaetano, è morto in ospedale a Pisa.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Benedetto Ceraulo è morto, chi era il killer di Gucci che si era sparato dopo aver ferito il figlio - Benedetto Ceraulo, l’uomo che nel 1995 uccise Maurizio Gucci e che il 22 aprile scorso ha tentato di ammazzare il figlio Gaetano, è morto in ospedale ... 🔗fanpage.it

È morto Benedetto Ceraulo: il killer di Maurizio Gucci si era sparato dopo aver ferito il figlio per un graffio all’auto - È morto Benedetto Ceraulo, 63 anni, l'uomo che nel 1995 uccise l'imprenditore Maurizio Gucci e che il 22 aprile scorso ha sparato due colpi di pistola al volto contro il figlio Gaetano, 37 anni, al ... 🔗unionesarda.it

Morto il killer di Gucci, si era sparato dopo aver ferito figlio - E' morto Benedetto Ceraulo, 63 anni, l'uomo che nel 1995 uccise l'imprenditore Maurizio Gucci e che il 22 aprile scorso ha sparato due colpi di pistola al volto contro il figlio Gaetano, 37 anni, al c ... 🔗msn.com