Morti sul lavoro omaggio anche ai caduti della GdF

"Uniti per un lavoro sicuro" è lo slogan scelto da Cgil, Cisl e Uil per celebrare quest'anno il primo Maggio e ugualmente uniti Cgil, Cisl, Uil e Anmil, l'associazione mutilati e invalidi del lavoro, di Sondrio invitano a ricordare la festa dei lavoratori, partecipando domattina alla tradizionale cerimonia provinciale a Colda, frazione di Montagna in Valtellina. L'incontro si concentrerà sui temi dell'importanza del lavoro, della dignità degli individui e della salute e sicurezza sul lavoro, aspetto quest'ultimo purtroppo sempre drammaticamente attuale. Sebbene - e per fortuna - nel 2025 per il momento in provincia di Sondrio non si siano verificati infortuni mortali, nel 2024 vi sono stati tre incidenti mortali riconosciuti, cui si aggiungono due lavoratori valtellinesi deceduti a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi fuori provincia.

Morti sul lavoro, il Lane e la musica nel cuore di Andrea Canzonieri - Una nuova casa, un altro comune e l'esperienza appena iniziata al cantiere edile che lo portava per lavoro a spostarsi da Vicenza, la sua provincia, fino a Chioggia (Venezia). Era proprio lì venerdì mattina, verso le 11.30, Andrea Canzonieri. Ventun'anni, originario di Noventa Vicentina e da poco... 🔗vicenzatoday.it

Cisl Vigili del fuoco, Mencarelli: “Pompieri morti per tumore raro ad Arezzo. La Cisl al lavoro dal 2021” - Arezzo, 16 aprile 2025 – «Il silenzio sulle morti sospette dei Vigili del fuoco aretini, fino a oggi, è stata una scelta dettata dal rispetto delle famiglie colpite dei colleghi scomparsi, e di una vicenda che meritava sobrietà e rigore, per accertare i fatti”. Con queste parole David Mencarelli, segretario provinciale della Fns Cisl Vigili del Fuoco, rompe il riserbo sulle morti sospette dei vigili del fuoco aretini. 🔗lanazione.it

Nel 2024 più morti sul lavoro, ma per Calderone sono diminuiti - No, i morti sul luogo di lavoro non sono diminuiti nel 2024. Nonostante quel che dice la ministra del Lavoro, Marina Calderone. “Nel 2024 i morti sui luoghi di lavoro sono stati in leggerissimo calo”, ha detto la ministra in un’intervista a La Stampa. Un’affermazione che, però, viene smentita dai dati. E le uniche possibili giustificazioni dipendono da un’interpretazione delle cifre, da parte di Calderone, che non corrisponde a quest’affermazione. 🔗lanotiziagiornale.it

