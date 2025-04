Morti sul lavoro l’urlo dei sindacati in occasione del Primo maggio | Numeri da guerra

Primo maggio non è solo una festa, ma tempo di fare bilanci. Le Morti sul lavoro continuano a scandire un’emergenza che non conosce tregua, trasformando la giornata dedicata ai lavoratori in un’occasione per denunciare ritardi, carenze e responsabilità. I sindacati Cisal e Ugl, con. 🔗 Cataniatoday.it - Morti sul lavoro, l’urlo dei sindacati in occasione del Primo maggio: "Numeri da guerra" A Catania, ilnon è solo una festa, ma tempo di fare bilanci. Lesulcontinuano a scandire un’emergenza che non conosce tregua, trasformando la giornata dedicata ai lavoratori in un’per denunciare ritardi, carenze e responsabilità. ICisal e Ugl, con. 🔗 Cataniatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Tangenziale bloccata oggi a Bologna per il sit-in dei sindacati contro le morti sul lavoro - Bologna, 11 aprile 2025 – Tangenziale bloccata per chiedere “zero morti sul lavoro” . Intorno alle 15.30 di oggi, il sit-in dei sindacati all'altezza dell'uscita 4 è diventato un corteo diretto verso il luogo dove Francesco D’Alò – operaio interinale di un’agenzia di somministrazione - è stato travolto all’alba di giovedì, mentre stava lavorando in un cantiere di Autostrade per l'Italia. (DIRE) Bologna, 11 apr. 🔗ilrestodelcarlino.it

Trasporti: intesa fra datori di lavoro e sindacati, verranno pagati anche i “tempi morti” - Milano, 10 aprile 2025 – Intesa fra associazioni datoriali dell’artigianato lombarde e sindacati sull’autotrasporto. Un’intesa che riguarda oltre seimila imprese sul territorio regionale: si tratta di un settore essenziale per garantire rifornimenti alle attività più varie, dalle concessionarie di auto ai supermercati, passando per cantieri e capannoni delle aziende. Il comparto versa in condizioni difficile sul fronte dell’organico, situazione destinata a peggiorare con l’aumento dell’età media del personale attualmente impiegato. 🔗ilgiorno.it

Tangenziale bloccata per il sit-in dei sindacati contro le morti sul lavoro | FOTO e VIDEO - La tangenziale di Bologna si è fermata nel pomeriggio di venerdì 11 aprile per un sit-in di protesta all’altezza dell’uscita 4, nel punto in cui giovedì è morto Francesco D’Alò, operaio interinale travolto da un mezzo in un cantiere di Autostrade per l’Italia. Aveva 60 anni, lavorava per una... 🔗bolognatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Morti sul lavoro, l’urlo dei sindacati in occasione del Primo maggio: Numeri da guerra; Monterosso Etneo, riapre la chiesa di Sant'Antonio di Padova dopo il sisma del 2018; Lo stilista catanese Claudio Di Mari presenta 'Angelica' alla Barcelona Bridal Fashion Week; Etna, nuova eruzione dal cratere di Sud - Est. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Sindacati, in Toscana crescono morti sul lavoro, nel 2025 già 21 - Nel 2024 la situazione della sicurezza sul lavoro in Toscana si è dimostrata particolarmente critica, con 49 lavoratori che hanno perso la vita, ben 16 in più rispetto al 2023, con una crescita del 48 ... 🔗ansa.it

Sicurezza sul lavoro, i sindacati: «Ormai è vera strage» - Lesioni, morte e malattie. In Italia, ma soprattutto in "zone rosse" come la Puglia, il lavoro rappresenta sempre più un'insidia, anziché un ... 🔗quotidianodipuglia.it

I sindacati: 'Basta morti, uniti per un lavoro sicuro' - Una strage continua, che va fermata. Perché sul lavoro si continua a morire ogni giorno. Cgil, Cisl e Uil si preparano a celebrare il Primo maggio dedicandolo quest'anno proprio al tema della salute e ... 🔗ansa.it