morti sul lavoro e stipendi da fame mattarella e l istat certificano il flop del governo

Che silenzio dalle parti del. Di solito, ogni volta che vengono comunicati dali nuovi dati sull'occupazione, tutti i partiti di maggioranza si precipitano a commentare, esaltando piccoli aumenti dei posti die occultando il dato più drammatico, ovvero che la stessa occupazione cresce ma con salari da.Ma oggi di fronte all'ennesimo dato sulle paghe da due soldi, che è la vera guerra che gli italiani si trovano a combattere e a cui non viene destinato dalun centesimo in più contrariamente agli sforzi economici che si intendono dirottare sulle spese per la difesa, non avrebbero potuto commentare anche per un altro motivo.Perché ha già commentato con amarezza il presidente della Repubblica.Profondo rosso per i salari: -8% a marzo rispetto a gennaio 2021Andiamo con ordine.