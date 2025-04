Morti sul lavoro e paghe da fame | come scappare dall' Italia

Morti sul lavoro. Doveroso parlarne in vista della giornata del Primo maggio. Anche perché le 1090 vittime del 2024 segnano un aumento del 4,7 per cento rispetto al 2023. Ma nemmeno il 2025 si salva. 🔗 Europa.today.it - Morti sul lavoro e paghe da fame: come scappare dall'Italia Calenzano e Firenze in Toscana. Casteldaccia in Sicilia. Suviana in Emilia. Quattro località, 22sul. Doveroso parlarne in vista della giornata del Primo maggio. Anche perché le 1090 vittime del 2024 segnano un aumento del 4,7 per cento rispetto al 2023. Ma nemmeno il 2025 si salva. 🔗 Europa.today.it

Paghe da fame, turni infiniti e 'fuori busta': ho cercato lavoro stagionale, ecco il lato oscuro della Riviera - “Durante la stagione il giorno libero non esiste”. “Se fossi stata più giovane ti avrei pagata anche meno”. “Farai un full time, ma nel contratto figureranno soltanto cinque ore”. Sono solamente alcune delle frasi che mi sono sentita dire quando, con Dossier RiminiToday, ho provato a candidarmi... 🔗riminitoday.it

Morti sul lavoro e stipendi da fame, Mattarella e l’Istat certificano il flop del governo - Che silenzio dalle parti del governo. Di solito, ogni volta che vengono comunicati dall’Istat i nuovi dati sull’occupazione, tutti i partiti di maggioranza si precipitano a commentare, esaltando piccoli aumenti dei posti di lavoro e occultando il dato più drammatico, ovvero che la stessa occupazione cresce ma con salari da fame. Ma oggi di fronte all’ennesimo dato sulle paghe da due soldi, che è la vera guerra che gli italiani si trovano a combattere e a cui non viene destinato dal governo un centesimo in più contrariamente agli sforzi economici che si intendono dirottare sulle spese per la ... 🔗lanotiziagiornale.it

Fame e bombe, Gaza stretta nella morsa di Israele conta i morti - Tantissime persone hanno partecipato, ieri, ai funerali di Ahmed Mansour, il giornalista che era stato gravemente ferito e ustionato nell’attacco israeliano alla tenda dei reporter nel cortile dell’ospedale Nasser, a […] The post Fame e bombe, Gaza stretta nella morsa di Israele conta i morti first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Morti sul lavoro e stipendi da fame, Mattarella e l’Istat certificano il flop del governo - I salari reali a marzo si sono ridotti dell’8% rispetto a gennaio 2021. Schiaffo di Mattarella per le vittime del lavoro ... 🔗lanotiziagiornale.it

Il Primo Maggio di Mattarella: stipendi troppo bassi, morti sul lavoro, sveglia al Governo - Il Primo Maggio di Mattarella: stipendi troppo bassi, morti sul lavoro, sveglia al Governo, l’analisi di Bruno Tucci. 🔗blitzquotidiano.it

Morti sul lavoro, Calderone: “Fatto più che in 10 anni”. Ma l’efficacia non c’è e gli ispettori sono diminuiti - La ministra Calderone rivendica gli interventi del governo, ma la patente a punti non sembra funzionare, il numero degli ispettori del lavoro continua a calare ... 🔗ilfattoquotidiano.it