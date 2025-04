Morti sul lavoro Calderone | Fatto più che in 10 anni Ma l’efficacia non c’è e gli ispettori sono diminuiti

lavoro, Marina Elvira Calderone, ha dichiarato che sul fronte della sicurezza sul lavoro, “nell’arco degli ultimi due anni abbiamo adottato il maggior numero di interventi, sia legislativi che amministrativi, rispetto a quanto Fatto nei cinque, sei, dieci anni precedenti“. Interventi come la cosiddetta patente a crediti nel settore dell’edilizia, rivendicata anche oggi dalla ministra che ha indicato l’obiettivo di estenderla ad altri settori. E tuttavia gli effetti sulla sicurezza non si vedono, anzi. I dati recenti e le analisi di sindacati ed esperti raccontano una storia differente. Secondo i dati Inail, nel 2024 si sono registrati 1.090 decessi per infortuni sul lavoro, in aumento del 4,7% rispetto ai 1.041 del 2023. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Morti sul lavoro, Calderone: “Fatto più che in 10 anni”. Ma l’efficacia non c’è e gli ispettori sono diminuiti In conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri la ministra del, Marina Elvira, ha dichiarato che sul fronte della sicurezza sul, “nell’arco degli ultimi dueabbiamo adottato il maggior numero di interventi, sia legislativi che amministrativi, rispetto a quantonei cinque, sei, dieciprecedenti“. Interventi come la cosiddetta patente a crediti nel settore dell’edilizia, rivendicata anche oggi dalla ministra che ha indicato l’obiettivo di estenderla ad altri settori. E tuttavia gli effetti sulla sicurezza non si vedono, anzi. I dati recenti e le analisi di sindacati ed esperti raccontano una storia differente. Secondo i dati Inail, nel 2024 siregistrati 1.090 decessi per infortuni sul, in aumento del 4,7% rispetto ai 1.041 del 2023. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Nel 2024 più morti sul lavoro, ma per Calderone sono diminuiti - No, i morti sul luogo di lavoro non sono diminuiti nel 2024. Nonostante quel che dice la ministra del Lavoro, Marina Calderone. "Nel 2024 i morti sui luoghi di lavoro sono stati in leggerissimo calo", ha detto la ministra in un'intervista a La Stampa. Un'affermazione che, però, viene smentita dai dati. E le uniche possibili giustificazioni dipendono da un'interpretazione delle cifre, da parte di Calderone, che non corrisponde a quest'affermazione.

Morti sul lavoro, il Lane e la musica nel cuore di Andrea Canzonieri - Una nuova casa, un altro comune e l'esperienza appena iniziata al cantiere edile che lo portava per lavoro a spostarsi da Vicenza, la sua provincia, fino a Chioggia (Venezia). Era proprio lì venerdì mattina, verso le 11.30, Andrea Canzonieri. Ventun'anni, originario di Noventa Vicentina e da poco...

